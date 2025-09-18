Giriş Tarihi: 18.09.2025 06:35
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 06:37
SON DAKİKA | Hasan Mutlu'nun tutuklama gerekçesi ortaya çıktı! Adrese teslim ihaleler, usule aykırı temin ve rüşvet
Son dakika haberi: İstanbul'da CHP'li Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun aralarında olduğu 20 şüpheli tutuklandı, 19 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Başkan Hasan Mutlu, gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen Çağla K. ve Çağla K.'nin belediyede işe alınan kardeşi Oğulcan K. dahil 20 kişinin tutuklama gerekçesinde dikkat çeken detaylar yer aldı.