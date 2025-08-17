SON DAKİKA | İBB çetesinin “kiralık katil” planı! İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş talimat verdi: “Aziz İhsan Aktaş’ı susturun”

Bu soruşturma kapsamında aralarında dönemin Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Aktaş'a suç örgütü kurmak ve yönetmek, İhaleye fesat karıştırmak, Rüşvet vermek, Malvarlığı değerlerini aklamak suçlama yöneltildi. Şirketlerine el konuldu, mal varlıklarına tedbir konuldu. İlk aşamada suçlamaları reddetti, "örgüt üyesi olmadığını" ve şirketlerin kendisine ait olduğu iddiasını kabul etmedi. Ancak Nisan ve Mayıs 2025'te verdiği ek ifadelerde etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi ve birçok belediyeye ilişkin usulsüzlük iddialarında bulundu.



