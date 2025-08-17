Giriş Tarihi: 17.08.2025 06:29
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025
06:32
SON DAKİKA | İBB çetesinin “kiralık katil” planı! İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş talimat verdi: “Aziz İhsan Aktaş’ı susturun”
Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu liderliğindeki yolsuzluk çetesinin itirafçıları susturmak için yeni bir yola daha başvurduğu ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MİT, Emniyet ve Jandarma'nın ortak çalışmasıyla 5 ilde Selahattin Yılmaz'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda iki avukatın da aralarında bulunduğu 13 kişi yakalanmıştı. Suç örgütü operasyonun perde arkasından İBB çetesinin "kiralık katil" planı çıktı.