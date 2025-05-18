SON DAKİKA | İBB'deki yolsuzlukta gölge başkandan rüşvet itirafı: "İmamoğlu tüm para trafiğini yönetiyordu"

2- İstanbul'un yüzde 70 hafriyatı Cebeci'ye gidiyor. Yıllık cirosu 150-200 milyon dolar. Bu iş, İBB iştiraki İstaç'ın olmalıydı. Ancak Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş burayı Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketine verdi. Gülibrahimoğlu'na çok yüksek kazançlar sağlandı. Çift fiş, naylon fatura ile paralar dışarı ve yurtdışına aktarıldı. Paraların bir kısmı İmamoğlu'nundur. Ekrem İmamoğlu buranın gayri resmi ortağıdır.