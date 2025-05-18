Giriş Tarihi: 18.05.2025 06:35
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025
06:52
SON DAKİKA | İBB'deki yolsuzlukta gölge başkandan rüşvet itirafı: "İmamoğlu tüm para trafiğini yönetiyordu"
Son dakika haberi: İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklu bulunan İBB İştirakler Başkanı ve Başkan Danışmanı Ertan Yıldız etkin pişmanlıktan yararlandı. Beylikdüzü döneminden bu yana Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden olan Yıldız, naylon faturadan usulsüz arsa satışına, rüşvetle imar izninden adrese teslim ihalelere kadar kirli düzenin tüm çarklarını ifşa etti