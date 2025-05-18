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Haberler Galeri SON DAKİKA | İBB'deki yolsuzlukta gölge başkandan rüşvet itirafı: "İmamoğlu tüm para trafiğini yönetiyordu"
Giriş Tarihi: 18.05.2025 06:35 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 06:52

SON DAKİKA | İBB'deki yolsuzlukta gölge başkandan rüşvet itirafı: "İmamoğlu tüm para trafiğini yönetiyordu"

Son dakika haberi: İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklu bulunan İBB İştirakler Başkanı ve Başkan Danışmanı Ertan Yıldız etkin pişmanlıktan yararlandı. Beylikdüzü döneminden bu yana Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden olan Yıldız, naylon faturadan usulsüz arsa satışına, rüşvetle imar izninden adrese teslim ihalelere kadar kirli düzenin tüm çarklarını ifşa etti

YUSUF ÖZDEMİR
SON DAKİKA | İBB’deki yolsuzlukta gölge başkandan rüşvet itirafı: İmamoğlu tüm para trafiğini yönetiyordu

Son dakika haberi: Yolsuzluktan tutuklanıp görevden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu öne sürülen yolsuzluk ve rüşvet örgütünün 1 numaralı isimlerinden İBB İştirakler Başkanı ve Başkan Danışmanı Ertan Yıldız etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu.

SON DAKİKA | İBB’deki yolsuzlukta gölge başkandan rüşvet itirafı: İmamoğlu tüm para trafiğini yönetiyordu

Ekrem İmamoğlu ile 2013'te Beylikdüzü'nde tanıştığını söyleyen Ertan Yıldız, o tarihten bu yana Beylikdüzü'nden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) uzanan yolsuzluk ağını tek tek anlattı. "Bundan sonraki süreçte de gerçeğin ortaya çıkması için elimden geleni yapacağım" dedi.

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SON DAKİKA | İBB’deki yolsuzlukta gölge başkandan rüşvet itirafı: İmamoğlu tüm para trafiğini yönetiyordu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında suç örgütünün İmamoğlu ile doğrudan çalışan üst düzey isimlerinden biri olarak gösterilen Ertan Yıldız'ın itiraflarından başlıklar şöyle:

SON DAKİKA | İBB’deki yolsuzlukta gölge başkandan rüşvet itirafı: İmamoğlu tüm para trafiğini yönetiyordu

1- Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı olunca, beni iştiraklerin başına getirdi. Medya AŞ ve Kültür AŞ Murat Ongun'un, Bimtaş Resul Ekrem Şahan'ın, diğer iştirakler ise benim kontrolümdeydi. İhaleler, Beylikdüzü kökenli firmalara verildi.

SON DAKİKA | İBB’deki yolsuzlukta gölge başkandan rüşvet itirafı: İmamoğlu tüm para trafiğini yönetiyordu

2- İstanbul'un yüzde 70 hafriyatı Cebeci'ye gidiyor. Yıllık cirosu 150-200 milyon dolar. Bu iş, İBB iştiraki İstaç'ın olmalıydı. Ancak Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş burayı Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketine verdi. Gülibrahimoğlu'na çok yüksek kazançlar sağlandı. Çift fiş, naylon fatura ile paralar dışarı ve yurtdışına aktarıldı. Paraların bir kısmı İmamoğlu'nundur. Ekrem İmamoğlu buranın gayri resmi ortağıdır.