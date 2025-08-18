SON DAKİKA! Memura yeni zam teklifi belli oldu! Bakanlık sosyal medyadan duyurdu: İşte 2026 ve 2027 zam oranları

İŞTE 2026 VE 2027 MEMUR ZAM ORANLARI

Buna göre; 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7, 2027 yılı için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 4 oranında artış teklif edildi.