Giriş Tarihi: 18.08.2025 19:18 Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 19:20

SON DAKİKA! Memura yeni zam teklifi belli oldu! Bakanlık sosyal medyadan duyurdu: İşte 2026 ve 2027 zam oranları

Son dakika haberleri: Milyonlarca memurun maaşını etkileyecek 8'inci dönem toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin Hükümet kanadından yeni teklif yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7 teklif edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Memur zammı için başlayan 8'inci dönem toplu sözleşme maratonu tarafların talep ve tekliflerini sunmasıyla sürüyor.

Milyonlarca memurun maaşını etkileyecek toplu sözleşme görüşmesi bugün saat 18:30'da yapıldı.

MEMURA YENİ ZAM TEKLİFİ BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Hükümet kanadı memurlar için yeni zam teklifini sundu.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Kamu İşveren Heyeti Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin son teklifi kamu görevlileri sendikalarıyla paylaştı." ifadelerine yer verildi.

İŞTE 2026 VE 2027 MEMUR ZAM ORANLARI

Buna göre; 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7, 2027 yılı için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 4 oranında artış teklif edildi.

Ayrıca 15 Ağustos 2025'te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi.

MEMUR TARAFININ TALEPLERİ NELER?

Memur tarafı 2026 yılı için %10 refah payı İlk 6 ay için %25 zam ve 10 bin TL taban aylık İkinci 6 ay için %20 zam.

Toplamda %88 artış talep etti. 2027 yılı için gelen talepler ise İlk 6 ay için %20 zam 7.500 TL taban aylık artı %15 zam Toplamda %46 artış oldu.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Toplu sözleşme sürecinin 31 Ağustos'ta son bulması bekleniyor.

Anlaşmanın sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek.

