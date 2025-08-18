Giriş Tarihi: 18.08.2025 19:18
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025
19:20
SON DAKİKA! Memura yeni zam teklifi belli oldu! Bakanlık sosyal medyadan duyurdu: İşte 2026 ve 2027 zam oranları
Son dakika haberleri: Milyonlarca memurun maaşını etkileyecek 8'inci dönem toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin Hükümet kanadından yeni teklif yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7 teklif edildi. İşte son dakika haberinin detayları...