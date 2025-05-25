Giriş Tarihi: 25.05.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
17:02
SON DAKİKA | Meteoroloji'den 38 il için sarı kodlu uyarı! Peş peşe uyarılar geldi: Ankara, İstanbul, İzmir...
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan yeni hava durumu raporunda; İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 38 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde kuvvetli sağanak, rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların yağışla birlikte batı bölgelerden başlayarak azalacağı mevsim normalleri civarına yer yer altına düşeceği kaydedildi. Peki hangi iller için sarı kodlu uyarı verildi? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...