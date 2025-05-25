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Haberler Galeri SON DAKİKA | Meteoroloji'den 38 il için sarı kodlu uyarı! Peş peşe uyarılar geldi: Ankara, İstanbul, İzmir...
Giriş Tarihi: 25.05.2025 17:02 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 17:02

SON DAKİKA | Meteoroloji'den 38 il için sarı kodlu uyarı! Peş peşe uyarılar geldi: Ankara, İstanbul, İzmir...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan yeni hava durumu raporunda; İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 38 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde kuvvetli sağanak, rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların yağışla birlikte batı bölgelerden başlayarak azalacağı mevsim normalleri civarına yer yer altına düşeceği kaydedildi. Peki hangi iller için sarı kodlu uyarı verildi? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA | Meteoroloji’den 38 il için sarı kodlu uyarı! Peş peşe uyarılar geldi: Ankara, İstanbul, İzmir...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den 38 il için sarı kodlu uyarı! Peş peşe uyarılar geldi: Ankara, İstanbul, İzmir...

Meteoroloji'nin internet sitesinden yayımlanan hava durumu raporuna göre; 38 il için sarı kodlu uyarı verildi.

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SON DAKİKA | Meteoroloji’den 38 il için sarı kodlu uyarı! Peş peşe uyarılar geldi: Ankara, İstanbul, İzmir...

Söz konusu illerde kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması beklenirken, sıcaklıkların yağışla birlikte batı bölgelerden başlayarak azalacağı mevsim normalleri civarına yer yer altına düşeceği belirtildi.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den 38 il için sarı kodlu uyarı! Peş peşe uyarılar geldi: Ankara, İstanbul, İzmir...

SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER ŞU ŞEKİLDE:

Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir,

SON DAKİKA | Meteoroloji’den 38 il için sarı kodlu uyarı! Peş peşe uyarılar geldi: Ankara, İstanbul, İzmir...

Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale,