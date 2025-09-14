Giriş Tarihi: 14.09.2025 07:38
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 07:39
SON DAKİKA | Muhittin Böcek’in daire başkanından şok rüşvet savunması: Amacımız işlerin hızlı yürümesiydi
Son dakika haberi: Antalya'da müteahhit Sezgin Köysüren'in iskan alabilmek için verdiği 5 dükkandan 3'ünün Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Muhittin Böcek'in arkadaşı Çağrı Gümüşlü üzerine yapıldığı ortaya çıkmıştı. Emanetçiler üzerinden belediye şirketine 150 bin TL'ye kiralanarak "Kent Lokantası" yapılan dükkanlarla ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Fen İşleri Daire Başkanı ve Genel Sekreteri Serkan Temuçin'in ifadesine ulaşıldı.