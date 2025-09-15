SON DAKİKA | Yunanistan soykırımın ortağı! Kirli ittifak: Atina kıyılarını katil İsrail gemilerine açtı

AB'YE RAĞMEN



İsrail'in yaptığı soykırım ve neden olduğu trajedi nedeniyle Avrupa Birliği dahil tüm Avrupa ülkelerinin tepki göstermesine ve yaptırım uygulamasına rağmen özellikle Yunanistan ve GKRY'nin İsrail'e yardım etmesi, soykırıma destek ve katkı sağlamasına Yunan halkının da tepki göstermesi bekleniyor.



