Giriş Tarihi: 15.09.2025 06:36
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 06:37
SON DAKİKA | Yunanistan soykırımın ortağı! Kirli ittifak: Atina kıyılarını katil İsrail gemilerine açtı
Son dakika haberi: Dünya kamuoyu Filistin'de yaşanan soykırıma kayıtsız kalmazken, Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki "kirli ittifak" tepki çekiyor. Gazze'deki soykırımın sesini dünyaya duyurmak ve ablukayı kırmak için hazırlanan Küresel Sumud Filosu'na yapılan dronlu saldırıda bu ülkelerin işbirliği içinde olduğu ifade ediliyor.