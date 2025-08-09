"Sosyal medyada gördüğünüz her reklama kanmayın!” Yüksek kazanç vaadiyle dolandırılan öğretmen SABAH'a konuştu: Ben yandım siz yanmayın

Belirli bir miktar kazanca ulaşınca parayı çekebileceğimi söylediler. En son 400 bin TL daha isteyerek kazancımın birkaç kat artacağını söylediler, orada durumun farkına vardım ve Emniyet'e giderek şikâyetçi oldum, savcılığa suç duyurusunda bulundum. Maalesef bu tarz dolandırıcılar çok profesyonel bir şekilde hareket ediyorlar, ben de onların ağına düştüm. Konuştuğum bir avukat, bunların bir çete olduğunu ve çok fazla zarara uğrayan mağdur kişilerin olduğunu söyledi. Keşke çevremde bilgi sahibi birilerine danışıp öyle hareket etseydim. Ben mağdur edildim, sizler olmayın. Güvenilir olmayan sitelerin üzerine tıklamayın." şeklinde konuştu.