"Sosyal medyada gördüğünüz her reklama kanmayın!” Yüksek kazanç vaadiyle dolandırılan öğretmen SABAH'a konuştu: Ben yandım siz yanmayın
Ankara Polatlı'da yaşayan özel eğitim öğretmeni 40 yaşındaki N.A., yüksek kazanç vadeden dolandırıcılık çetesine 750 bin lirasını kaptırdı. Hisse senedi alacağı vaadiyle dahil edildiği WhatsApp grubunda iki katı kazanç elde edeceği ümidiyle oyalanan öğretmen, bir türlü para alamayınca şikâyette bulundu. Para kazanayım derken birikiminden olan Öğretmen N.A., "Her şey çok hızlı gelişti. Yolladığım son parada dolandırıldığımın farkına vardım. Ben yandım siz yanmayın. Sosyal medyada gördüğünüz bu tür reklamlara kanmayın." dedi.