Giriş Tarihi: 09.08.2025 10:39 Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 10:44

"Sosyal medyada gördüğünüz her reklama kanmayın!” Yüksek kazanç vaadiyle dolandırılan öğretmen SABAH'a konuştu: Ben yandım siz yanmayın

Ankara Polatlı'da yaşayan özel eğitim öğretmeni 40 yaşındaki N.A., yüksek kazanç vadeden dolandırıcılık çetesine 750 bin lirasını kaptırdı. Hisse senedi alacağı vaadiyle dahil edildiği WhatsApp grubunda iki katı kazanç elde edeceği ümidiyle oyalanan öğretmen, bir türlü para alamayınca şikâyette bulundu. Para kazanayım derken birikiminden olan Öğretmen N.A., "Her şey çok hızlı gelişti. Yolladığım son parada dolandırıldığımın farkına vardım. Ben yandım siz yanmayın. Sosyal medyada gördüğünüz bu tür reklamlara kanmayın." dedi.

Hande ERDEM
Polatlı'da yaşayan 40 yaşındaki N.A., dolandırıcılık çetesinin kurbanı oldu. 30 Mayıs'ta sosyal medyadan gördüğü yüksek kazançlı hisse alım-satım danışmanlık reklamının üzerine tıklayarak bir WhatsApp grubuna dahil edildiğini söyleyen N.A., çeteye parça parça para aktardığını dile getirdi. Zararının 750 bin TL olduğunu söyleyen N.A., "Hayatımda hiç borsaya girmemiştim, borsaya girip para kazanmak adına tıkladığım reklam üzerinden bir WhatsApp grubuna dahil edildim. Burada bahsedilen uygulamayı indirdim.

Normalde herhangi bir uygulama indirdiğinizde telefonunuza kod gelir, burada bana kodu dolandırıcılık çetesinden kendisini asistan olarak tanıtan Selin ismindeki kadın söyledi. Şirketin kurum kodu şeklinde verdi ve bu şekilde ben de dahil edildim uygulamaya. İlk etapta bir banka hesap numarası attılar ve hiç açıklama yazmadan 'Elinizde bulunan miktarı buraya atın.' dediler. İlk 20 bin TL yolladım, daha sonra attığım parça parça miktarlarla beraber 750 bin TL zarara uğradım. Tabii şöyle bir durum var; ben her para attığımda uygulama üzerinden kazancım 2 kat görünüyordu fakat parayı çekemiyordum.

Belirli bir miktar kazanca ulaşınca parayı çekebileceğimi söylediler. En son 400 bin TL daha isteyerek kazancımın birkaç kat artacağını söylediler, orada durumun farkına vardım ve Emniyet'e giderek şikâyetçi oldum, savcılığa suç duyurusunda bulundum. Maalesef bu tarz dolandırıcılar çok profesyonel bir şekilde hareket ediyorlar, ben de onların ağına düştüm. Konuştuğum bir avukat, bunların bir çete olduğunu ve çok fazla zarara uğrayan mağdur kişilerin olduğunu söyledi. Keşke çevremde bilgi sahibi birilerine danışıp öyle hareket etseydim. Ben mağdur edildim, sizler olmayın. Güvenilir olmayan sitelerin üzerine tıklamayın." şeklinde konuştu.

HIRSIZLAR ARTIK EKRANDAN GİRİYOR
Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, kullanılan cihazlara indirilen uygulamalara karşı çok dikkatli olunması gerektiğinin altını çizerek "Yediden yetmişe herkes sosyal medyada olunca vurguncular da bu platformlarda çoğalmış durumdalar. Hırsızlar artık ekranlardan giriyorlar. Yaşanan birçok mağduriyette finans medya okuryazarlık farkındalığının önemi ortaya çıkıyor. Burada yaşanan olayda hisse senedi bahsi ile vatandaş mağdur ediliyor. Nitekim vurguncular, bir uygulama yardımı ile sürekli olarak mağdurdan para almış, hatta kredi bile çektirmişler.

Oysa cihazlarımıza indirdiğimiz uygulamalara karşı çok dikkatli olmalıyız. Bu uygulama cihaza sızıp mobil bankacılık işlemi ile ayrı bir mağduriyet de yaşatabilirdi. Uygulamaları cihazlara indirmeden önce o uygulama hakkında şikâyet var mı, yok mu diye araştırma yapmak gerekiyor.

Bu konuda yeterli bir finans medya okuryazarlığı olsaydı kesinlikle bu talihsiz olay yaşanmazdı. Sosyal medyada karşımıza çıkan sponsorlu reklamlara da çok ama çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü vurguncular reklamları kullanarak masum insanları dolandırıyorlar." şeklinde konuştu.