Trump altın fiyatlarını uçurdu! Gramda rekor için o tarih işaret edildi

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği'nin Amerikan şirketlerine karşı uyguladığı ticaret politikalarını sert sözlerle eleştirdi. AB'nin ABD'ye yönelik ticarette "ayrımcı kısıtlamalar ve absürt cezalar" uyguladığını belirten Trump, bu durumun her yıl 250 milyar doları aşan bir ticaret açığına neden olduğunu savundu.