Giriş Tarihi: 23.05.2025 22:03
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
22:06
Trump altın fiyatlarını uçurdu! Gramda rekor için o tarih işaret edildi
ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne yönelik sert ticaret mesajı piyasaları salladı. Trump, 1 Haziran 2025 itibarıyla AB ülkelerinden ithal edilen ürünlere %50 oranında ek gümrük vergisi uygulanmasını önerdi. Bu çıkış, özellikle emtia piyasalarında yankı buldu. Açıklama sonrası altın fiyatları yükseliş trendine girdi. Öte yandan uzmanlar altın fiyatları için yeni rekor tahmininde bulundu. İşte altın fiyatlarıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...