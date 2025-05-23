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Giriş Tarihi: 23.05.2025 22:03 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 22:06

Trump altın fiyatlarını uçurdu! Gramda rekor için o tarih işaret edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne yönelik sert ticaret mesajı piyasaları salladı. Trump, 1 Haziran 2025 itibarıyla AB ülkelerinden ithal edilen ürünlere %50 oranında ek gümrük vergisi uygulanmasını önerdi. Bu çıkış, özellikle emtia piyasalarında yankı buldu. Açıklama sonrası altın fiyatları yükseliş trendine girdi. Öte yandan uzmanlar altın fiyatları için yeni rekor tahmininde bulundu. İşte altın fiyatlarıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...

Trump altın fiyatlarını uçurdu! Gramda rekor için o tarih işaret edildi

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Bir süredir düşüş eğilimi gösteren altın fiyatları yükselişe geçti. Peki altın fiyatlarında son durum ne? İşte cevabı...

Trump altın fiyatlarını uçurdu! Gramda rekor için o tarih işaret edildi

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği'nin Amerikan şirketlerine karşı uyguladığı ticaret politikalarını sert sözlerle eleştirdi. AB'nin ABD'ye yönelik ticarette "ayrımcı kısıtlamalar ve absürt cezalar" uyguladığını belirten Trump, bu durumun her yıl 250 milyar doları aşan bir ticaret açığına neden olduğunu savundu.

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Trump altın fiyatlarını uçurdu! Gramda rekor için o tarih işaret edildi


"Yürüttüğümüz müzakereler sonuçsuz kalıyor" diyen Trump, bu sebeple 1 Haziran 2025'ten itibaren AB menşeli ürünlere %50 oranında ek gümrük vergisi getirilmesini teklif ettiğini söyledi. Ancak bu verginin, ABD'de üretilen mallar için geçerli olmayacağını da ekledi.

Trump altın fiyatlarını uçurdu! Gramda rekor için o tarih işaret edildi

Trump'ın açıklamaları, küresel piyasalarda ticaret gerilimini yeniden tırmandırırken, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açtı.

Trump altın fiyatlarını uçurdu! Gramda rekor için o tarih işaret edildi

İŞTE ALTIN FİYATLARINDAKİ SON DURUM

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

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SATIŞ:4.221,32