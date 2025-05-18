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Haberler Galeri ‘Trump Netanyahu’yu kenara itti’: ABD İsrail’i gözden mi çıkardı? Washington Tel Aviv hattında soğuk rüzgarlar esiyor
Giriş Tarihi: 18.05.2025 15:30 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 16:06

‘Trump Netanyahu’yu kenara itti’: ABD İsrail’i gözden mi çıkardı? Washington Tel Aviv hattında soğuk rüzgarlar esiyor

Uluslararası basında son zamanlarda ABD ile İsrail'in ilişkilerinin eskisi gibi olmadığına dair haberler çıkıyordu. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu ziyareti sırasında İsrail'e uğramaması ve seyahati kapsamında Tel Aviv yönetimi aleyhinde kararlar alması ilişkilerde büyük bir çatlak olarak görüldü. ABD medyası, çarpıcı bir analiz haberde iki liderin arasının açıldığını ve İsrail'in artık Washington için bölgedeki tek önemli aktör olmadığını yazdı.

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‘Trump Netanyahu’yu kenara itti’: ABD İsrail’i gözden mi çıkardı? Washington Tel Aviv hattında soğuk rüzgarlar esiyor

ABD merkezli The New York Times (NYT) gazetesi, "Trump Körfez Turunda Netanyahu'yu Umursamıyor" başlıklı bir haber analizi yayımladı.

‘Trump Netanyahu’yu kenara itti’: ABD İsrail’i gözden mi çıkardı? Washington Tel Aviv hattında soğuk rüzgarlar esiyor

TRUMP NETANYAHU'YU DIŞLADI

NYT'ye göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta Suudi Arabistan'daki kraliyet sarayında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla tokalaşıp ülkesine yönelik yaptırımları kaldırma sözü vermesi, Cumhuriyetçi liderin Orta Doğu diplomasisinin İsrail'i neredeyse tamamen dışladığının açık bir göstergesiydi.

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‘Trump Netanyahu’yu kenara itti’: ABD İsrail’i gözden mi çıkardı? Washington Tel Aviv hattında soğuk rüzgarlar esiyor

Analiz habere göre, Trump, Suriye'ye yönelik yeni hamlesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görüşlerini fiilen bir kenara itmiş oldu.

‘Trump Netanyahu’yu kenara itti’: ABD İsrail’i gözden mi çıkardı? Washington Tel Aviv hattında soğuk rüzgarlar esiyor

ABD'NİN İSRAİL'E BAKIŞ AÇISI DEĞİŞİYOR

ABD'li gazete, son on yıllarda hem Demokrat hem Cumhuriyetçi ABD başkanları döneminde İsrail'in, ABD dış politikasının merkezinde özel bir konuma sahip olduğunu bildirdi. Netanyahu, son yirmi yılın büyük bölümünde iktidarda olan bir lider olarak, zaman zaman Amerikalı muhataplarını kızdırsa da Orta Doğu meselelerinde her zaman önemli bir figürdü.

‘Trump Netanyahu’yu kenara itti’: ABD İsrail’i gözden mi çıkardı? Washington Tel Aviv hattında soğuk rüzgarlar esiyor

Ancak NYT'ye göre, Trump'ın bu haftaki beş günlük Orta Doğu turu, İsrail'in, özellikle de Netanyahu'nun artık ikinci planda kaldığı yeni bir dinamiği ortaya koydu. Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde Trump, İran ve Yemen'de barış anlaşmaları müzakere etmeye ve Körfez'deki zengin Arap ülkeleriyle trilyon dolarlık ticaret anlaşmaları yapmaya çalıştı ve bu süre zarfında İsrail'e uğramadı.