‘Trump Netanyahu’yu kenara itti’: ABD İsrail’i gözden mi çıkardı? Washington Tel Aviv hattında soğuk rüzgarlar esiyor

ABD'NİN İSRAİL'E BAKIŞ AÇISI DEĞİŞİYOR

ABD'li gazete, son on yıllarda hem Demokrat hem Cumhuriyetçi ABD başkanları döneminde İsrail'in, ABD dış politikasının merkezinde özel bir konuma sahip olduğunu bildirdi. Netanyahu, son yirmi yılın büyük bölümünde iktidarda olan bir lider olarak, zaman zaman Amerikalı muhataplarını kızdırsa da Orta Doğu meselelerinde her zaman önemli bir figürdü.