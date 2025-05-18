Giriş Tarihi: 18.05.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025
16:06
‘Trump Netanyahu’yu kenara itti’: ABD İsrail’i gözden mi çıkardı? Washington Tel Aviv hattında soğuk rüzgarlar esiyor
Uluslararası basında son zamanlarda ABD ile İsrail'in ilişkilerinin eskisi gibi olmadığına dair haberler çıkıyordu. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu ziyareti sırasında İsrail'e uğramaması ve seyahati kapsamında Tel Aviv yönetimi aleyhinde kararlar alması ilişkilerde büyük bir çatlak olarak görüldü. ABD medyası, çarpıcı bir analiz haberde iki liderin arasının açıldığını ve İsrail'in artık Washington için bölgedeki tek önemli aktör olmadığını yazdı.