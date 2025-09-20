Giriş Tarihi: 20.09.2025 08:58
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 08:59
Yargıtay'dan emsal karar: Kocasına ‘erkek değil’ diyen kadının nafakası kesildi!
İstanbul'da yaşayan bir kadın, kaynanasının evliliğine müdahale ettiğini, kocasının da kendisine ilgisiz davrandığını belirterek açtığı boşanma davasını kazandı. Hem tazminat hem de nafaka almaya hak kazanan kadının davasına karşı koca ise karısının kendi ailesinin yanında cinsel birlikteliğe atıfla "Halil erkek değil, yapamadı" dediğini, kendisinin küçük düşürüldüğünü belirterek dava dosyasının Yargıtay'a taşıdı. İşte detaylar...