Yargıtay’dan emsal karar: Kocasına ‘erkek değil’ diyen kadının nafakası kesildi!

O SÖZ KUSUR SAYILDI



Yargıtay, kadının erkeğin ailesinin yanında 'Halil erkek değil, yapamadı' şeklindeki sözleri söylediğini belirterek kadının boşanma davasında kusurlu olduğunu belirtti. Tarafların evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan olaylarda ise eşit kusurlu olduklarının kabul edilmesi gerektiği belirtildi. Yargıtay, tarafların eşit kusurlu kabul edilmesi gerektiğini belirterek, kadına verilen tazminatları da iptal etti.