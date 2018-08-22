47 yaşındaki üç çocuk annesi Claudia Schiffer hala kusursuz olan fiziğiyle dikkat çekiyor!

Bir dönem podyumlarda fırtına gibi esen Claudia Schiffer, 47 yaşında ve üç çocuk annesi ama hala efsane görüntüsünü koruyor 1990'lı yılların en ünlü süper modellerinden Claudia Schiffer, yıllara meydan okuyor. Üç çocuğu ve eşiyle İtalya'nın Portofino kentinde tatil yapan Schiffer, tatil yaptığı lüks yatta görüntülendi. Claudia Schiffer ile İngiliz yönetmen Matthew Vaughn'un 15 yaşında Caspar, 13 yaşında Clementine ve 7 yaşında Cosima adlı üç çocukları bulunuyor. 2002 yılında dünyaevine giren çift çift, 16 yıldan bu yana evli.