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47 yaşındaki üç çocuk annesi hala kusursuz olan fiziğiyle dikkat çekiyor!

Giriş Tarihi: 22.08.2018 16:47 Güncelleme Tarihi: 22.08.2018 16:53
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47 yaşındaki üç çocuk annesi hala kusursuz olan fiziğiyle dikkat çekiyor!
47 yaşındaki üç çocuk annesi Claudia Schiffer hala kusursuz olan fiziğiyle dikkat çekiyor!

Bir dönem podyumlarda fırtına gibi esen , 47 yaşında ve üç çocuk annesi ama hala efsane görüntüsünü koruyor

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47 yaşındaki üç çocuk annesi hala kusursuz olan fiziğiyle dikkat çekiyor!
47 yaşındaki üç çocuk annesi Claudia Schiffer hala kusursuz olan fiziğiyle dikkat çekiyor!

1990'lı yılların en ünlü süper modellerinden , yıllara meydan okuyor.

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47 yaşındaki üç çocuk annesi hala kusursuz olan fiziğiyle dikkat çekiyor!
47 yaşındaki üç çocuk annesi Claudia Schiffer hala kusursuz olan fiziğiyle dikkat çekiyor!

Üç çocuğu ve eşiyle İtalya'nın Portofino kentinde tatil yapan Schiffer, tatil yaptığı lüks yatta görüntülendi.

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47 yaşındaki üç çocuk annesi hala kusursuz olan fiziğiyle dikkat çekiyor!
47 yaşındaki üç çocuk annesi Claudia Schiffer hala kusursuz olan fiziğiyle dikkat çekiyor!

ile İngiliz yönetmen Matthew Vaughn'un 15 yaşında Caspar, 13 yaşında Clementine ve 7 yaşında Cosima adlı üç çocukları bulunuyor.

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47 yaşındaki üç çocuk annesi hala kusursuz olan fiziğiyle dikkat çekiyor!
47 yaşındaki üç çocuk annesi Claudia Schiffer hala kusursuz olan fiziğiyle dikkat çekiyor!

2002 yılında dünyaevine giren çift çift, 16 yıldan bu yana evli.

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47 yaşındaki üç çocuk annesi hala kusursuz olan fiziğiyle dikkat çekiyor!
47 yaşındaki üç çocuk annesi Claudia Schiffer hala kusursuz olan fiziğiyle dikkat çekiyor!
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47 yaşındaki üç çocuk annesi hala kusursuz olan fiziğiyle dikkat çekiyor!
47 yaşındaki üç çocuk annesi Claudia Schiffer hala kusursuz olan fiziğiyle dikkat çekiyor!
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