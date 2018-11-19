Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Bu gıdaların boy uzattığı kanıtlandı!

Giriş Tarihi: 19.11.2018 11:30 Güncelleme Tarihi: 28.01.2019 12:46
Bu gıdaların boy uzattığı kanıtlandı!

Boy uzamasına olumlu etkisi olduğu uzmanlar tarafından açıklanan bu besinlere sofranızda daha çok yer açın...

Bu gıdaların boy uzattığı kanıtlandı!

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, "Boy uzaması genel olarak genetik unsurlarla birlikte düşünülmektedir fakat genetik unsurların dışında beslenme alışkanlıkları, spor, uyku düzeni, ağır iş- yapıp yapmama gibi birçok çevresel faktörde boy uzamasını etkilemektedir" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bu gıdaların boy uzattığı kanıtlandı!

Uzun boylu olmak isteyenlerin sağlıklı kemiklere sahip olmaya dikkat etmesi gerektiğini kaydeden Küçük, "Kemiklerin gelişip yenilenebilmesi, sağlıklı olması için de bazı minerallere ihtiyacı vardır. Bu minerallerden en önemlileri kalsiyum ve fosfordur...

Bu gıdaların boy uzattığı kanıtlandı!

11-24 yaş arasındaki dönem fosfor ve kalsiyum ihtiyacının en fazla olduğu dönemdir. Diğer bir etken ise D vitaminidir. D vitamin de kemik gelişimi için önemli bir faktördür...

Bu gıdaların boy uzattığı kanıtlandı!

D vitamini sayesinde mineraller etkin bir şekilde emilir. D vitamini en çok yumurta sarısında, karaciğerde, balık yağında bulunur...

Bu gıdaların boy uzattığı kanıtlandı!

Ama temel kaynağı güneş ışınlarıdır ve deride güneş ışığının etkisiyle de meydana gelir. Günde en az 15-30 dakika arasında güneş ışınlarından faydalanmak gerekir. Uzun bir boya sahip olmak içinse tek başına beslenmek veya egzersiz yapmak sizi bir sonuca götürmez. Egzersizin yanı sıra boy uzaması için gerekli olan besin desteklerini de mutlaka kullanmalıyız. Özellikle besin konusunda daha duyarlı olarak buna başlayabilirsiniz" diye konuştu.

Bu gıdaların boy uzattığı kanıtlandı!

BOYUN UZAMASINA YARDIMCI OLAN BESİNLER
En uygun beslenme tarzının ise sebze, meyve ve proteinlerin dengeli alınması olduğunu kaydeden Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, şöyle konuştu:
"Normal kemik büyümesi için yeterli proteinin alınması, A, C, D vitaminleri, kalsiyum, fosforlu gıdaların yeterli miktarda tüketilmesi gerekir. Çinko ve bakır gibi elementler de boy uzaması için oldukça gerekli minerallerdir. Bunlar sadece boyun normal şekilde uzamasını sağlar ve eksikliğinde boy kısalığı görülebilir. Protein ve gerekli minerallerin yeterince alınabilmesi için et ve süt ürünlerinin çocukluk ve ergenlik döneminde düzenli olarak tüketilmesi gerekiyor...

BİZE ULAŞIN