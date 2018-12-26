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saklamanız gereken 6 güzellik ürünü!

Giriş Tarihi: 26.12.2018 11:00 Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 11:04
Buzdolabında saklamanız gereken 6 güzellik ürünü!

PARFÜM

Isı ve güneş ışığı favori parfümünüzün kokusunu değiştirebilir. Parfüm çok uzun süre sıcakta kalırsa, içindeki kimyasallar kırılır ve kokusu tamamen değişir.

Buzdolabında saklamanız gereken 6 güzellik ürünü!

GÖZ KREMİ

Göz kreminizin soğuk olması sadece serinletici bir etki yaratmaz, aynı zamanda kan damarlarındaki şişlikleri de azaltır.

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Buzdolabında saklamanız gereken 6 güzellik ürünü!

YÜZ MASKELERİ

Çokça göz kremi gibi, serin yüz maskeleri kılcal damarları daraltır ve kızarıklık eğilimini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca tahriş olan cilt üzerinde yatıştırıcı ve sakinleştirici etkisi vardır.

Buzdolabında saklamanız gereken 6 güzellik ürünü!

EYELİNER

Makyaj uzmanları özellikle uygulamadan 10 dakika önce göz kalemi ve eyelinerları dolaba koymayı önerir. Bu, daha düzgün çizgiler çizmenize yardımcı olur

Buzdolabında saklamanız gereken 6 güzellik ürünü!

RUJ/DUDAK BALSAMI

Formunu ve ömrünü uzatma için ruj ve dudak balsamlarını saklamalısınız. Bu ürünleri ısıdan uzak tutarak kimyasal parçalanmayı engellersiniz.

Buzdolabında saklamanız gereken 6 güzellik ürünü!

DOĞAL VÜCUT ÜRÜNLERİ

Ürünlerin doğal olduğu göz önüne alındığında, içeriklerinde koruyucu bulunmadığını hatırlamalısınız ve bu yüzden bakteri üretimine daha yatkın olduklarını. Onları muhafaza etmek, ömürlerini uzatacağı gibi, bakteri üretimini de engeller.

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