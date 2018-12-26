Buzdolabında saklamanız gereken 6 güzellik ürünü!

PARFÜM Isı ve güneş ışığı favori parfümünüzün kokusunu değiştirebilir. Parfüm çok uzun süre sıcakta kalırsa, içindeki kimyasallar kırılır ve kokusu tamamen değişir. GÖZ KREMİ Göz kreminizin soğuk olması sadece serinletici bir etki yaratmaz, aynı zamanda kan damarlarındaki şişlikleri de azaltır. YÜZ MASKELERİ Çokça göz kremi gibi, serin yüz maskeleri kılcal damarları daraltır ve kızarıklık eğilimini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca tahriş olan cilt üzerinde yatıştırıcı ve sakinleştirici etkisi vardır. EYELİNER RUJ/DUDAK BALSAMI DOĞAL VÜCUT ÜRÜNLERİ