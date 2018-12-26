Buzdolabında saklamanız gereken 6 güzellik ürünü!

DOĞAL VÜCUT ÜRÜNLERİ



Ürünlerin doğal olduğu göz önüne alındığında, içeriklerinde koruyucu bulunmadığını hatırlamalısınız ve bu yüzden bakteri üretimine daha yatkın olduklarını. Onları buzdolabında muhafaza etmek, ömürlerini uzatacağı gibi, bakteri üretimini de engeller.