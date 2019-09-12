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Dikkat çeken görüntülerle stilleri

görüntüleri kendini gösterdikleri en önemli alanlardan biri olarak görülüyor. Şıklığıyla ve güzellikleriyle dikkat çeken ünlüler kırmızı halı için günler ve aylar öncesinden hazırlanıyor. Kırmızı halının en çok merak edilen konularından biri de en şık en dikkat çeken kişinin kimi olacağı oluyor. Birçok ünlü sade bir görüntü tercih ederken birçok ünlü ise abartmaktan çekinmiyor. İşte ünlülerin en dikkat çeken görüntüleriyle ...

Giriş Tarihi: 12.09.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 12.09.2019 10:42
Dikkat çeken görüntülerle ünlülerin kırmızı halı stilleri

görüntüleri kendini gösterdikleri en önemli alanlardan biri olarak görülüyor. Şıklığıyla ve güzellikleriyle dikkat çeken ünlüler kırmızı halı için günler ve aylar öncesinden hazırlanıyor. Kırmızı halının en çok merak edilen konularından biri de en şık en dikkat çeken kişinin kimi olacağı oluyor. Birçok ünlü sade bir görüntü tercih ederken birçok ünlü ise abartmaktan çekinmiyor. İşte ünlülerin en dikkat çeken görüntüleriyle ...

Dikkat çeken görüntülerle ünlülerin kırmızı halı stilleri

Alessandra Ambrosio

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Dikkat çeken görüntülerle ünlülerin kırmızı halı stilleri

Barbara Palvin

Dikkat çeken görüntülerle ünlülerin kırmızı halı stilleri

Cate Blanchett

Dikkat çeken görüntülerle ünlülerin kırmızı halı stilleri

Chiara Ferragni

Dikkat çeken görüntülerle ünlülerin kırmızı halı stilleri

Coco Rocha

Dikkat çeken görüntülerle ünlülerin kırmızı halı stilleri

Elle Fanning

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