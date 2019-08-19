Dikkat çeken görüntülerle ünlülerin sokak stilini keşfedin!

Kırmızı halıda her zaman şık ve makyajlı görmeye alışık olduğumuz ünlüler sokaktaki görüntüleriyle şaşırtıyor. Gigi Hadid ve Jennifer Lopez gibi isimler sokak stilleriyle birçok kişiye ilham kaynağı oluyor. Peki ünlüler sokak stili için hangi parçaları tercih ediyor? İşte dikkat çeken görüntülerle ünlülerin sokak stili...