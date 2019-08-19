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Dikkat çeken görüntülerle ünlülerin sokak stilini keşfedin!

Kırmızı halıda her zaman şık ve makyajlı görmeye alışık olduğumuz ünlüler sokaktaki görüntüleriyle şaşırtıyor. ve gibi isimler sokak stilleriyle birçok kişiye ilham kaynağı oluyor. Peki ünlüler için hangi parçaları tercih ediyor? İşte dikkat çeken görüntülerle ...

Giriş Tarihi: 19.08.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 19.08.2019 10:45
Dikkat çeken görüntülerle ünlülerin sokak stilini keşfedin!

Kırmızı halıda her zaman şık ve makyajlı görmeye alışık olduğumuz ünlüler sokaktaki görüntüleriyle şaşırtıyor. ve gibi isimler sokak stilleriyle birçok kişiye ilham kaynağı oluyor. Peki ünlüler için hangi parçaları tercih ediyor? İşte dikkat çeken görüntülerle ...

Dikkat çeken görüntülerle ünlülerin sokak stilini keşfedin!

Emily Ratajkowski

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Dikkat çeken görüntülerle ünlülerin sokak stilini keşfedin!

Emma Roberts, Garrett Hedlund

Dikkat çeken görüntülerle ünlülerin sokak stilini keşfedin!

Yasmin Wijnaldum,

Dikkat çeken görüntülerle ünlülerin sokak stilini keşfedin!

Jennifer Garner ve kızı Violet Affleck

Dikkat çeken görüntülerle ünlülerin sokak stilini keşfedin!

Kate Hudson

Dikkat çeken görüntülerle ünlülerin sokak stilini keşfedin!

Katie Holmes

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