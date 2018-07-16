Doğal yollarla göz renginzi değiştirebilirsiniz! İşte o besinler...

Yiyeceklerin göz rengini değiştirme üzerine etkileri olduğunu biliyor muydunuz? İşte göz rengini değiştiren o yiyecekler... Örneğin, ayıüzümü çayının göze farklı renk ve gözbebeği boyutu değişikliği yaptığı iddia ediliyor. Ayrıca göz kaslarını gevşeten bu çayın aynı zamanda doğal bir antiseptik olduğu için idrar yolu enfeksiyonları ve deri hastalıkları tedavisinde de yardımcı olduğu belirtiliyor... Düzenli olarak papatya çayı içmek stresi azaltır aynı zamanda gözlere daha sıcak bir renk tonu verir. Ayrıca çay mide rahatsızlıklarını yatıştırır, doğal sakinleştirici ve yatıştırıcıdır. Ispanak içerisindeki yüksek demir içeriğiyle gözlerinizin daha parlak ve genç görünümlü olmasını sağlıyor. Ispanağın çok faydalı olduğunu dile getiren uzmanlar kanser, astım, yüksek kan basıncını önlemede de değerli bir yiyecek olduğunu vurguluyor. Bir diğer faydası ise; kemikleri güçlendiriyor, sağlıklı saç ve cilt görünümü... Düzenli olarak organik bal tüketmenin gözlere daha açık ve doğal bir renk kazandırdığı belirtiliyor.