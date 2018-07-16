Türkiye'nin en iyi haber sitesi

yollarla göz renginzi değiştirebilirsiniz! İşte o besinler...

Giriş Tarihi: 16.07.2018 11:46 Güncelleme Tarihi: 16.07.2018 11:54
  • 1
  • 14
yollarla göz renginzi değiştirebilirsiniz! İşte o besinler...
Doğal yollarla göz renginzi değiştirebilirsiniz! İşte o besinler...

Yiyeceklerin göz rengini değiştirme üzerine etkileri olduğunu biliyor muydunuz? İşte göz rengini değiştiren o yiyecekler...

  • 2
  • 14
yollarla göz renginzi değiştirebilirsiniz! İşte o besinler...
Doğal yollarla göz renginzi değiştirebilirsiniz! İşte o besinler...

Örneğin, ayıüzümü çayının göze farklı renk ve gözbebeği boyutu değişikliği yaptığı iddia ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 14
yollarla göz renginzi değiştirebilirsiniz! İşte o besinler...
Doğal yollarla göz renginzi değiştirebilirsiniz! İşte o besinler...

Ayrıca göz kaslarını gevşeten bu çayın aynı zamanda bir antiseptik olduğu için idrar yolu enfeksiyonları ve deri hastalıkları tedavisinde de yardımcı olduğu belirtiliyor...

  • 4
  • 14
yollarla göz renginzi değiştirebilirsiniz! İşte o besinler...
Doğal yollarla göz renginzi değiştirebilirsiniz! İşte o besinler...

Düzenli olarak papatya çayı içmek stresi azaltır aynı zamanda gözlere daha sıcak bir renk tonu verir. Ayrıca çay mide rahatsızlıklarını yatıştırır, sakinleştirici ve yatıştırıcıdır.

  • 5
  • 14
yollarla göz renginzi değiştirebilirsiniz! İşte o besinler...
Doğal yollarla göz renginzi değiştirebilirsiniz! İşte o besinler...

Ispanak içerisindeki yüksek demir içeriğiyle gözlerinizin daha parlak ve genç görünümlü olmasını sağlıyor. Ispanağın çok faydalı olduğunu dile getiren uzmanlar kanser, astım, yüksek kan basıncını önlemede de değerli bir yiyecek olduğunu vurguluyor.

  • 6
  • 14
yollarla göz renginzi değiştirebilirsiniz! İşte o besinler...
Doğal yollarla göz renginzi değiştirebilirsiniz! İşte o besinler...

Bir diğer faydası ise; kemikleri güçlendiriyor, sağlıklı saç ve cilt görünümü...

  • 7
  • 14
yollarla göz renginzi değiştirebilirsiniz! İşte o besinler...
Doğal yollarla göz renginzi değiştirebilirsiniz! İşte o besinler...

Düzenli olarak organik bal tüketmenin gözlere daha açık ve bir renk kazandırdığı belirtiliyor.

BİZE ULAŞIN