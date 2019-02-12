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  • Dünyaca ünlü güzel model Karlie Kloss sırrını açıkladı! Elma sirkesi ve limonla...

Dünyaca ünlü güzel model sırrını açıkladı! Elma sirkesi ve limonla...

Dünyaca ünlü model ve girişimci , güzellik sırlarını açıkladı. Karlie Kloss'un bir günlük rutini bakın nasıl...

Giriş Tarihi: 12.02.2019 15:21 Güncelleme Tarihi: 12.02.2019 15:27
Dünyaca ünlü güzel model Karlie Kloss sırrını açıkladı! Elma sirkesi ve limonla...

Model ve girişimci , cilt bakımından beslenme rutinine, ideal bir gününü anlatıyor..

Dünyaca ünlü güzel model Karlie Kloss sırrını açıkladı! Elma sirkesi ve limonla...

06:45 Yaptığım ilk şey elma sirkesi ve limon eklediğim koca bir bardak suyu içmek oluyor. Cilt bakımı sabah rutinimin önemli bir parçası.

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Dünyaca ünlü güzel model Karlie Kloss sırrını açıkladı! Elma sirkesi ve limonla...

Onu, vegan çikolatalı protein tozu, badem sütü ve Moon Juice takviyeleri ile hazırladığım smoothie takip ediyor.

Dünyaca ünlü güzel model Karlie Kloss sırrını açıkladı! Elma sirkesi ve limonla...

Yüzümü yıkayıp, nemlendiricimi sürüyorum. Basit bir rutine sahip olmak hızlı hazırlanmamı sağlıyor..

Dünyaca ünlü güzel model Karlie Kloss sırrını açıkladı! Elma sirkesi ve limonla...

07:30 Spor eğitmenim Kirk Myers ile sabah antrenmanım için New York'taki Dogpound spor salonunun yolunu tutuyorum. Stairmaster'da ısınabilmek için birkaç dakika erken gitmeye özen gösteriyorum.

Dünyaca ünlü güzel model Karlie Kloss sırrını açıkladı! Elma sirkesi ve limonla...

Isınırken müzik dinlemeyi seviyorum; bolca Cardi B ve Childish Gambino içeren birkaç Spotify listem var.

Dünyaca ünlü güzel model Karlie Kloss sırrını açıkladı! Elma sirkesi ve limonla...

Antrenmanın kalanı kardiyo ve kuvvet egzersizlerinden oluşuyor, sonrasında ise kas ağrısı oluşmaması için sünger silindir yardımıyla esnemeyi ihmal etmiyorum.

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