Dünyaca ünlü güzel model sırrını açıkladı! Elma sirkesi ve limonla...

Dünyaca ünlü model ve girişimci Karlie Kloss, güzellik sırlarını açıkladı. Karlie Kloss'un bir günlük rutini bakın nasıl... Model ve girişimci Karlie Kloss, cilt bakımından beslenme rutinine, ideal bir gününü anlatıyor.. 06:45 Yaptığım ilk şey elma sirkesi ve limon eklediğim koca bir bardak suyu içmek oluyor. Cilt bakımı sabah rutinimin önemli bir parçası. Onu, vegan çikolatalı protein tozu, badem sütü ve Moon Juice takviyeleri ile hazırladığım smoothie takip ediyor. Yüzümü yıkayıp, nemlendiricimi sürüyorum. Basit bir rutine sahip olmak hızlı hazırlanmamı sağlıyor.. 07:30 Spor eğitmenim Kirk Myers ile sabah antrenmanım için New York'taki Dogpound spor salonunun yolunu tutuyorum. Stairmaster'da ısınabilmek için birkaç dakika erken gitmeye özen gösteriyorum. Isınırken müzik dinlemeyi seviyorum; bolca Cardi B ve Childish Gambino içeren birkaç Spotify listem var. Antrenmanın kalanı kardiyo ve kuvvet egzersizlerinden oluşuyor, sonrasında ise kas ağrısı oluşmaması için sünger silindir yardımıyla esnemeyi ihmal etmiyorum.