Göz altı morlukları için maske tarifleri

BADEM YAĞI VE LİMON

Cildi besleyen ve canlandıran limon, aynı zamanda doğal ve güçlü bir ağartıcıdır. Badem yağı ve limon suyu birleştiğinde göz altı morlukları için ideal bir karışım oluyor.

1 çay kaşığı badem yağını yarım çay kaşığı taze sıkılmış limon suyuyla karıştırıp göz altlarına masaj yaparak sürün ve 10 dakika bekletin. Tahrişe ve kızarıklığa neden olmaması için limon suyunu az kullanmaya özen gösterin. Gözünüze değmemesine dikkat edin ve değerse hiç beklemeden bol suyla durulayın.