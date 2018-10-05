Göz altı morlukları için maske tarifleri

PATATES VE SALATALIK
Patates ve salatalık genellikle herkesin bildiği ve çok uzun zamandır göz altı morluklarına karşı önerilen ürünlerdir.
Yorgun bir günün ardından, stresli dönemlerde, uykunuzu tam olarak alamadığınız zamanlarda göz altı morluklarına ve şişliklerine karşı salatalık ve patatesten faydalanabilirsiniz.
Çiğ bir patatesi dilimleyin. Dilimleri bir saat boyunca buzdolabında bekletin ve gözlerinizin üzerine birer dilim yerleştirin. Gözlerinizi kapalı tutun. 15 dakika bu şekilde bekleyin.
Aynı şekilde salatalığı dilimler haline getirip, buz dolabında iyice soğutun. Gözlerinizin üzerinde 25 dakika bekletin.