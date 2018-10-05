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altı morlukları için maske tarifleri

Giriş Tarihi: 05.10.2018 10:59 Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 11:56
Göz altı morlukları için maske tarifleri

GÖZ ALTI MORLUKLARI NASIL GEÇER?
altı morluklarınız için tek çözüm kapatıcılar veya kremler değildir. Evde yapacağınız bir kaç maske, bu morluklarınızı kapatmanıza yardımcı olacaktır. İşte göz altı morlukları için maske tarifleri..

Göz altı morlukları için maske tarifleri

GÖZ ALTI MORLUKLARI NEDEN OLUR?
Yorgunluk, düzensiz uyku, alkol, stres, sağlıksız beslenme veya çevresel faktörler gibi birçok nedenden altı morlukları oluşabilir. Genetik faktörler veya sağlık probleminden kaynaklanan bir durum yoksa evde hazırlayacağınız bir kaç maske ile göz altı morluklarınızı hafifletebilirsiniz.

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Göz altı morlukları için maske tarifleri

PATATES VE SALATALIK

Patates ve salatalık genellikle herkesin bildiği ve çok uzun zamandır altı morluklarına karşı önerilen ürünlerdir.

Yorgun bir günün ardından, stresli dönemlerde, uykunuzu tam olarak alamadığınız zamanlarda göz altı morluklarına ve şişliklerine karşı salatalık ve patatesten faydalanabilirsiniz.

Çiğ bir patatesi dilimleyin. Dilimleri bir saat boyunca buzdolabında bekletin ve gözlerinizin üzerine birer dilim yerleştirin. Gözlerinizi kapalı tutun. 15 dakika bu şekilde bekleyin.

Aynı şekilde salatalığı dilimler haline getirip, buz dolabında iyice soğutun. Gözlerinizin üzerinde 25 dakika bekletin.

Göz altı morlukları için maske tarifleri

BADEM YAĞI VE LİMON

Cildi besleyen ve canlandıran limon, aynı zamanda doğal ve güçlü bir ağartıcıdır. Badem yağı ve limon suyu birleştiğinde altı morlukları için ideal bir karışım oluyor.

1 çay kaşığı badem yağını yarım çay kaşığı taze sıkılmış limon suyuyla karıştırıp göz altlarına masaj yaparak sürün ve 10 dakika bekletin. Tahrişe ve kızarıklığa neden olmaması için limon suyunu az kullanmaya özen gösterin. Gözünüze değmemesine dikkat edin ve değerse hiç beklemeden bol suyla durulayın.

Göz altı morlukları için maske tarifleri

SOĞUK KAŞIK

Morlukların daha belirgin hale gelmelerini önlemek için 2 yemek kaşığını soğuk suya tutun ve lerinin üzerine yerleştirin. Kan dolaşımını artırmak için etkili bir uygulama.

Göz altı morlukları için maske tarifleri

PAPATYA ÇAYI

Papatya çayını çevresi ve yüzünüze uygulamadan önce, bir çiğ patatesi rendeleyip, püre kıvamına getirip, göz çevrenizde yaklaşık 1 saat kadar bekletmelisiniz. Ardından papatya çayı ile yüzünüzü defalarca yıkayın.

Göz altı morlukları için maske tarifleri

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI

Bu yağ cilde direk uygulanabildiği gibi tahriş etme riski de düşük olan bir yağdır. Bu nedenle cilt için, altı morlukları için çok fazla tercih edilir. Göz altlarındaki şişlikleri azaltır, damarları güçlendirir ve morlukları yok eder.

Parmak uçlarınıza birkaç damla üzüm çekirdeği yağı damlatın ve masaj yaparak göz altlarınıza sürün. Düzenli kullanımla birkaç hafta içinde morlukların azaldığını fark edeceksiniz.

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