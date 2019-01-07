İdrar yolu enfeksiyonuna evde doğal çözüm! İdrar yolu enfeksiyonu, genellikle dış etkenlere bağlı olarak gelişen ve mesane bölgesine hatta böbreklere kadar ulaşabilen bir enfeksiyon çeşididir. İdrar yolu enfeksiyonunu doğal yollarla evde nasıl tedavi ederiz? idrar yolu enfeksiyonuna iyi gelen besinler nelerdir? İşte tüm bu soruların cevabı ve idrar yolu enfeksiyonuna doğal çözümler... Giriş Tarihi: 07.01.2019 11:19 Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 11:21
Eğer ilaçlara karşı herhangi bir alerjik durum söz konusu varsa idrar yolu enfeksiyonunuzu evde bitkisel yöntemlerle de tedavi edebilirsiniz. Bir çok insan tarafından sıklıkla başvurulan evde idrar yolu enfeksiyonu tedavisi için aşağıda vermiş olduğumuz önerilere göz atabilirsiniz.
İdrar yolu enfeksiyonuna evde tedavi yöntemleri… LİMON SUYU
İdrar yolu enfeksiyonuna iyi gelen bitkilerin genel özellikleri arasında idrar miktarını arttırmasıdır. İdrar miktarının artması sonucunda iltihap hızlı bir şekilde çözülebilir. Limonda idrarı arttırmaya yarayan önemli besinler arasında yer almaktdır.
Limon suyu içerek idrar yolu enfeksiyonunun tedavi edildiği söylenmektedir.
MAYDANOZ
Maydanozun da idrar söktürücü özelliği bulunmaktadır. Çiğ olarak, özellikle de üzerine limon sıkılıp tüketilen maydanoz idrar yolu enfeksiyonuna oldukça iyi geldiği bilinmektedir.
TURNA YEMİŞİ ÇAYI
Kurutulmuş turna yemişi çayının da idrar söktürücü özelliği bulunmasından dolayı idrar yolları iltihabına iyi geldiği bilinmektedir.
BÖĞÜRTLEN ÇAYI
Kurutulmuş böğürtlenlerden yapılan böğürtlen çayının da idrar yolları enfeksiyonunu tedavi edici etkisi bulunur.
KIZILCIK SUYU
Mesane bölgesinde meydana gelen iltihabı kızılcık suyunun tedavi edici etkisi olduğu söylenmektedir.