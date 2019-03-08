Türkiye'nin en iyi haber sitesi

İslam'da kadının önemini anlatan hadisler

Yüce yaratıcı Allah kadını ve erkeği aynı nefisten yaratmış, birbirleriyle ülfet edecekleri bir fıtrata sahip kıldı. Allah, insanlığın ilk atası ve ilk Peygamber olan Hz. Âdem'i tek başına değil, eşi ile birlikte aynı nefisten yaratarak, dünya hayatını sürekli olarak birlikte paylaşacaklarını irade ettiğini insanlığa hissettirdi. İslamiyet'te kadına her daim önem verilmiş, onların hakları gözetilmişti. Hz. Peygamber bir hadisinde Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet ediniz! Onlara şefkat ve sevgi ile muamele ediniz! Onlar hakkında Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim." buyurur. 8 Mart dolayısıyla akıllara Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) kadınlarla ilgili hadisleri geldi. Peki, Peygamber Efendimiz kadınlarla ilgili neler söylemiştir? İslam'da kadının önemi nedir? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü önemi nedir? İşte sizler için Peygamberimizin kadınlar ile ilgili hadisleri…

Giriş Tarihi: 08.03.2019 10:21 Güncelleme Tarihi: 08.03.2019 10:28
İslam'da kadının önemini anlatan hadisler

"Sizin hayırlınız, kadınlarına hayırlı olan (iyi davranan)dır.

(Müslim, Birr 149)

İslam'da kadının önemini anlatan hadisler

"Kadınlara ancak kerîm olanlar ikrâm ederler (değerli olanlar değer verirler); onlara kötülük edenler ise leîm (kötü) kişilerdir."

(İbn Mâce, Edeb 3; Ebû Dâvud, Edeb 6, Rikak 22, İ'tisâm 3; Müslim, Akdiye 11)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İslam'da kadının önemini anlatan hadisler

"Kadınların haklarını yerine getirme husûsunda Allâh'tan korkunuz! Zîrâ siz onları Allâh'ın bir emâneti olarak aldınız."

(Salih-i Müslim)

İslam'da kadının önemini anlatan hadisler

"Sizin en hayırlınız, ehline karşı en iyi davrananızdır. Ben âileme en iyi olanınızım."

(Kütüb-i Sitte, c. 17, s. 214)

İslam'da kadının önemini anlatan hadisler

"Mü'minlerin iman bakımından en kâmil/olgun olanı; ahlâkı güzel olan ve âilesine nâzik davranandır."

(Nesâî, Işretu'n-Nisâ, 229; Tirmizî, İman no: 2612)

İslam'da kadının önemini anlatan hadisler

"Eşlerinize yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin, sakın onları dövmeyin ve onları incitecek çirkin sözler söylemeyin."

(Ebu Davud, Nikak, 40-41)

İslam'da kadının önemini anlatan hadisler

"Kadınlara karşı hep hayır tavsie edin. Zira onlar sizin yanınızda birer emenettir."

BİZE ULAŞIN