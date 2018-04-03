İşte o ülkede finale kalan güzeller! Ve Miss 2018 birincisi...
Miss Kazakistan 2018 (Kazakistan Güzeli) Yarışması'nın finaline kalan güzeller podyuma çıktı ve birinci belli oldu!
Giriş Tarihi: 03.04.2018 14:36 Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 15:15
İşte o ülkede finale kalan güzeller!
İşte o ülkede finale kalan güzeller!
İşte o ülkede finale kalan güzeller!
İşte o ülkede finale kalan güzeller!
İşte o ülkede finale kalan güzeller!
İşte o ülkede finale kalan güzeller!
İşte o ülkede finale kalan güzeller!