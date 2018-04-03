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İşte o ülkede finale kalan güzeller! Ve Miss 2018 birincisi...

Miss 2018 (Kazakistan ) Yarışması'nın finaline kalan güzeller podyuma çıktı ve birinci belli oldu!

Giriş Tarihi: 03.04.2018 14:36 Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 15:15
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İşte o ülkede finale kalan güzeller!
İşte o ülkede finale kalan güzeller!

ADİNA BAZARBAYEVA

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İşte o ülkede finale kalan güzeller!
İşte o ülkede finale kalan güzeller!

MOLDİR SEYTKAZİNA

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İşte o ülkede finale kalan güzeller!
İşte o ülkede finale kalan güzeller!

ANJELİKA GİT

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İşte o ülkede finale kalan güzeller!
İşte o ülkede finale kalan güzeller!

YEKATERİNA DVORETSKAYA

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İşte o ülkede finale kalan güzeller!
İşte o ülkede finale kalan güzeller!

DİNARA BAYMURATOVA

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İşte o ülkede finale kalan güzeller!
İşte o ülkede finale kalan güzeller!

AYGANIM NİYAZBEK

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İşte o ülkede finale kalan güzeller!
İşte o ülkede finale kalan güzeller!

AİNA JUMABAYEVA

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