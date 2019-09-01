Kadınlar önlenebilir sebeplerle öldürülüyor

UYGULAMA SIKINTILI

Koruma kararı verilip peşi bırakılıyor. Kadın da korumadayım zannediyor ve daha rahat davranıyor. Kadın aradığında o polis memurunun hemen gelmesi gerekiyor ama bu çoğu zaman fiziken mümkün olmuyor. Zaten kadın ya darp edilmiş ya da öldürülmüş oluyor polisin haberi olduğunda.

Burada olması gereken şu, teknoloji çok gelişti. Bunu en çok emniyet teşkilatında ve hukuk da kullanmalıyız. Elektronik kelepçeler var. Hakkında koruma kararı alınan şiddet uygulayana takın, nerede olduğunu, kadına ne kadar yakın olduğunu görün ve olay gerçekleşmeden müdahale edin. Bu kadar basit aslında. Tüm mekanizmalar işliyor ama uygulama konusunda sıkıntı yaşandığı için bir çözüme gidilemiyor.