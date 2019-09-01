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Kadınlar önlenebilir sebeplerle öldürülüyor

Her yıl yüzlerce , erkek şiddetine maruz kalarak öldürülüyor. konusunu yıllardır konuşmamıza rağmen neden hâlâ bu cinayetleri durduramıyoruz? Biz de bu sorunun peşine düştük ve işleyişi geciktiren sorunları uzmanlarla konuştuk

PINAR YILDIZ YÜKSEL
PINAR YILDIZ YÜKSEL Kadın galerileri
Giriş Tarihi: 01.09.2019 09:18 Güncelleme Tarihi: 01.09.2019 09:27
Kadınlar önlenebilir sebeplerle öldürülüyor

Her yıl yüzlerce , erkek şiddetine maruz kalarak öldürülüyor. konusunu yıllardır konuşmamıza rağmen neden hâlâ bu cinayetleri durduramıyoruz? Biz de bu sorunun peşine düştük ve işleyişi geciktiren sorunları uzmanlarla konuştuk

Kadınlar önlenebilir sebeplerle öldürülüyor

Avukat Beyza Sındıraç

KORUMA KARARINDAN KİMSENİN HABERİ YOK

Koruma kararı çıkınca her kadınımızın başına bir polis verildiğini düşünüyoruz. Böyle bir şey yok. kocasını şikâyet ediyor, koruma kararı çıkıyor. O kararın kocaya tebliğ edilmesi gerekiyor ama koca ortada yok. Yasal ikametgâhları aynı ev, bu sebeple koruma kararının uygulayana tebliği çok uzun sürelerde gerçekleştiriliyor ve tebligat yapılana kadar geçen sürede şiddet görenin başına her şey gelmesi mümkün. Tam bu noktada şöyle bir sorun ortaya çıkıyor; koruma kararı şiddet uygulayana tebliğ edilmediği için, bu kişiye bu ihlalleri sebebiyle zorlama hapis cezası verilemiyor.

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Kadınlar önlenebilir sebeplerle öldürülüyor

Bu konuda usuli eksikliklerinin en kısa zamanda giderilmesi gerekiyor. Koruyucu önlemler için sadece kanun çıkarmak yeterli değil onun uygulamadaki işlevselliği önemli. Yine diğer bir eksiklik 6284 sayılı yasayla ilgili koruma kanunları UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) sisteminde görünmüyor. Bunu savcı da, polis de avukat da sistemde göremiyor. Diyelim gece bir olay oldu, daha önceden alınan koruma kararını kimse göremediği için ne savcı, ne polis vakaanın sürekliliğini anlayamıyor. Bu büyük bir eksiklik ve en kısa zamanda giderilmesi gerekiyor. Hatta bu kararın e-devlet üzerinden uygulayan tarafından görülmesi gerekir.

Kadınlar önlenebilir sebeplerle öldürülüyor

UYGULAMA SIKINTILI

Koruma kararı verilip peşi bırakılıyor. da korumadayım zannediyor ve daha rahat davranıyor. Kadın aradığında o polis memurunun hemen gelmesi gerekiyor ama bu çoğu zaman fiziken mümkün olmuyor. Zaten kadın ya darp edilmiş ya da öldürülmüş oluyor polisin haberi olduğunda.

Burada olması gereken şu, teknoloji çok gelişti. Bunu en çok emniyet teşkilatında ve hukuk da kullanmalıyız. Elektronik kelepçeler var. Hakkında koruma kararı alınan uygulayana takın, nerede olduğunu, kadına ne kadar yakın olduğunu görün ve olay gerçekleşmeden müdahale edin. Bu kadar basit aslında. Tüm mekanizmalar işliyor ama uygulama konusunda sıkıntı yaşandığı için bir çözüme gidilemiyor.

Kadınlar önlenebilir sebeplerle öldürülüyor

Kadının kendisine fiziksel ya da psikolojik uygulandığını bir başkasına söylemesi çok güçtür. Bunu onur kırıcı ve küçültücü bir şey olarak gördüğü için bu durumu içinden çıkılmayacak bir hale gelene kadar komşusuna bile anlatmaz. bu sebeple karakola başvurduğunda onun bu psikolojik durumunu çok iyi anlayacak polis ekibiyle karşılaşması çok önemlidir. Karakola şikâyet için giden kadına ne acır ne de küçümser gibi davranılmaması gerekir.
Yaklaşım çok önemli. Kadına karşı şiddetin önlenmesi için her karakolun içinde ayrı bir birim oluşturuldu Ama kadın yine karakolun içinden geçiyor bu birime ulaşmak için ve diğer vakaları görünce kendini kötü hissediyor.

Kadınlar önlenebilir sebeplerle öldürülüyor

EMPATİ KURULAMIYOR

Erkek polise kendini iyi ifade edemiyor ve her erkek polis de empati kuramıyor kadınla. Kadının şikâyeti esnasında savcıyı arayıp 'İşte savcım bir mesela var, aile içi mi ne olmuş işte...' gibi cümlelerle suçu küçümseyerek anlatan polislerle karşılaştım. Bu cümleyi duyan zaten oraya gittiğine pişman oluyor. Bu yüzden kadın polislerin sayısının artırılması gerekiyor. Ve karakolun dışında, emniyet ve kolluk güçlerinde uzmanlaşmış kadın görevlilerden oluşan 7/24 çalışan kadın izleme merkezlerinin kurulması şart.

Ceza kanunumuzda, ısrarlı takip bir suç olarak tanımlanmıyor. Sadece İstanbul sözleşmesi ile 6284 sayılı yasanın içinde yer alıyor. Israrlı takip ceza kanununda suç olmadığı için savcı bunun için yakalama kararı çıkarıp tutuklama kararı veremiyor. Bu takipler peş peşe de gelse karar verilemiyor. Ceza kanununa ısrarlı takibin suç olduğuna dair bir maddenin eklenmesi gerekiyor. Çünkü ısrarlı takip yapanın amacı takip ettiği kişiye zarar vermektir.

Kadınlar önlenebilir sebeplerle öldürülüyor

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şükran Eroğlu

KADIN CİNAYETLERİ AF KAPSAMINDA OLMAMALI

Devlet şiddetin önlenmesi ve mağdurlarının korunması için her türlü tedbiri almak, yasal düzenlemeleri yapmak, toplumu, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda eğitmek, özellikle kadınları ekonomik, sosyal ve siyasal olarak güçlendirmekle görevlidir.

Bugün TBMM'de temsiliyeti yüzde 17 civarındadır. Keza kadın istihdamı yüzde 28'lerde kalmıştır. Dolayısıyla devlet öncelikle toplumun her kesimine toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verilmesini sağlamalıdır.
Kadın konusunda söylemler son derece aşağılayıcı ve tahrik edicidir. Özellikle siyasilerin bu konuda söylemlerine çok dikkat etmeleri gerekmektedir. Toplumun önder kabul ettiği ya da rol model aldığı kişilerde kadın konusunda eşitsiz söylemlerde bulunmaktan geri durmalıdırlar.

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