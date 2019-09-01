Kadınlar önlenebilir sebeplerle öldürülüyor

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şükran Eroğlu
KADIN CİNAYETLERİ AF KAPSAMINDA OLMAMALI
Devlet şiddetin önlenmesi ve şiddet mağdurlarının korunması için her türlü tedbiri almak, yasal düzenlemeleri yapmak, toplumu, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda eğitmek, özellikle kadınları ekonomik, sosyal ve siyasal olarak güçlendirmekle görevlidir.
Bugün TBMM'de kadın temsiliyeti yüzde 17 civarındadır. Keza kadın istihdamı yüzde 28'lerde kalmıştır. Dolayısıyla devlet öncelikle toplumun her kesimine toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verilmesini sağlamalıdır.
Kadın konusunda söylemler son derece aşağılayıcı ve tahrik edicidir. Özellikle siyasilerin bu konuda söylemlerine çok dikkat etmeleri gerekmektedir. Toplumun önder kabul ettiği ya da rol model aldığı kişilerde kadın konusunda eşitsiz söylemlerde bulunmaktan geri durmalıdırlar.