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  • Kına saç uzatır mı? Saç uzatan kına maskesi tarifi bakın ne!

saç uzatır mı? Saç uzatan kına maskesi tarifi bakın ne!

Kına, özellikle kimyasal boyalar kullanmadan saça renk vermek için kullanılıyor. Son zamanlarda ise saçlarını doğal yoldan uzatmak isteyenlerin ilk tercihlerinden biri haline geldi. Peki kına gerçekten saç uzatır mı? İşte saç uzatan kına maskesi tarifi…

Giriş Tarihi: 16.01.2019 10:27 Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 10:33
Kına saç uzatır mı? Saç uzatan kına maskesi tarifi bakın ne!

, evde çok fazla uğraş vermeden saçlarınızı uzatmak için uygulayabileceğiniz en doğal malzemelerden birisidir. Kına maskesi yapımına geçmeden önce, kınanın saçların uzamasına nasıl yardımcı olduğuna bir bakalım.

Kına saç uzatır mı? Saç uzatan kına maskesi tarifi bakın ne!

SAÇ DERİSİ SAĞLIĞINI KORUR

, antimikrobik özellikleri ile birlikte kafa derisi sağlığının korunmasına ve kepek gibi problemlerle savaşmaya yardımcı olur

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Kına saç uzatır mı? Saç uzatan kına maskesi tarifi bakın ne!

YAĞ ÜRETİMİNİ VE PH SEVİYESİNİ DENGELER

sadece kepek gibi sorunları uzak tutmakla kalmaz, aynı zamanda yağ üretimini ve saç derisinin pH'ını dengelemek için mükemmel bir bileşendir. Saçlarınızdaki fazla yağı gidererek, saç köklerinizdeki tıkanıklıkları açmaya yardımcı olur.

Kına saç uzatır mı? Saç uzatan kına maskesi tarifi bakın ne!

KOPMALARI ÖNLER

Saç derinizin sağlıklı olması, saç köklerinizdeki tıkanıkların açılması ve dengeli pH seviyesi saç dökülmesini durdurur. Saçların dökülmemesi demek, daha sağlıklı uzaması anlamına gelir.

SAÇI ONARIR VE GÜÇLENDİRİR

Kınadaki besinler saçınızı beslerken aynı zamanda hasarı da onarır. pH seviyesinin dengelenmesi daha parlak olmalarını sağlar.

Kına saç uzatır mı? Saç uzatan kına maskesi tarifi bakın ne!

SAÇINIZI NEMLENDİRİR

, saçınızın sürekli olarak nemli kalmasını sağlar ve yumuşacık hale getirir. Saç kırılması ve seyrekleşme gibi sorunları en aza indirmeye yardımcı olur.

Kına saç uzatır mı? Saç uzatan kına maskesi tarifi bakın ne!

SAÇ UZATAN KINA MASKESİ TARİFİ

Malzemeler:

½ fincan tozu
¼ bardak ılık su
1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı
Duş bonesi
Eldiven
Aplikatör fırça

Hazırlanışı:

Cam kasede pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar kına tozunu ve suyu karıştırın. Rengin oturması için karışımı yaklaşık 12 saat bekletin. İstemiyorsanız, karışımı hemen saça uygulamaya başlayabilirsiniz. Saç çizginize, kulaklarınıza ve boynunuza bir miktar Hindistan cevizi yağı sürün ve renkten korunmalarını sağlayın.

Eldivenlerinizi takın ve karışımı aplikatör fırça ile saçınıza uygulayın. Köklerden başlayın ve uçlara doğru ilerleyin. Tüm saçlarınız karışımla kaplandıktan sonra, başınızı bir duş bonesi ile örtün ve birkaç saat bekleyin. Ardından saçlarınızı şampuan ile yıkayın.

Bu maskeyi ayda bir kere kullanmak yeterli olacaktır.

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