Kına saç uzatır mı? Saç uzatan kına maskesi tarifi bakın ne!

SAÇ UZATAN KINA MASKESİ TARİFİ

Malzemeler:

½ fincan kına tozu

¼ bardak ılık su

1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı

Duş bonesi

Eldiven

Aplikatör fırça

Hazırlanışı:

Cam kasede pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar kına tozunu ve suyu karıştırın. Rengin oturması için karışımı yaklaşık 12 saat bekletin. İstemiyorsanız, karışımı hemen saça uygulamaya başlayabilirsiniz. Saç çizginize, kulaklarınıza ve boynunuza bir miktar Hindistan cevizi yağı sürün ve renkten korunmalarını sağlayın.

Eldivenlerinizi takın ve karışımı aplikatör fırça ile saçınıza uygulayın. Köklerden başlayın ve uçlara doğru ilerleyin. Tüm saçlarınız karışımla kaplandıktan sonra, başınızı bir duş bonesi ile örtün ve birkaç saat bekleyin. Ardından saçlarınızı şampuan ile yıkayın.

Bu maskeyi ayda bir kere kullanmak yeterli olacaktır.