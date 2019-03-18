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  • Kraliyet gelinlerini solladı! Tam bir moda ikonu...

Kraliyet gelinlerini solladı! Tam bir moda ikonu...

2013 yılında 'da kraliçe unvanını alan 1971 Arjantin doğumlu ve bankacılık mezunu. Kraliyet ailesine girdiğinde ise 30 yaşındaydı. 3 çocuk annesi olan Maxima şıklığı ve bakımıyla diğer ülkelerdeki kraliyet gelinlerini solluyor. Her zaman görümüne dikkat eden Maxima, tam bir moda ikonu. İşte Kraliçe Maxima'nın adından söz ettiren stili...

Giriş Tarihi: 18.03.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 10:07
Kraliyet gelinlerini solladı! Tam bir moda ikonu...

2013 yılında 'da kraliçe unvanını alan 1971 Arjantin doğumlu ve bankacılık mezunu. Kraliyet ailesine girdiğinde ise 30 yaşındaydı. 3 çocuk annesi olan Maxima şıklığı ve bakımıyla diğer ülkelerdeki kraliyet gelinlerini solluyor. Her zaman görümüne dikkat eden Maxima, tam bir moda ikonu. İşte Kraliçe Maxima'nın adından söz ettiren stili...

Kraliyet gelinlerini solladı! Tam bir moda ikonu...

İşte Kraliçe 'nın stili...

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Kraliyet gelinlerini solladı! Tam bir moda ikonu...
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Kraliyet gelinlerini solladı! Tam bir moda ikonu...
Kraliyet gelinlerini solladı! Tam bir moda ikonu...
Kraliyet gelinlerini solladı! Tam bir moda ikonu...
Kraliyet gelinlerini solladı! Tam bir moda ikonu...
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