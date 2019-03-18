Kraliyet gelinlerini solladı! Tam bir moda ikonu...

2013 yılında Hollanda'da kraliçe unvanını alan Maxima 1971 Arjantin doğumlu ve bankacılık mezunu. Kraliyet ailesine girdiğinde ise 30 yaşındaydı. 3 çocuk annesi olan Maxima şıklığı ve bakımıyla diğer ülkelerdeki kraliyet gelinlerini solluyor. Her zaman görümüne dikkat eden Maxima, tam bir moda ikonu. İşte Kraliçe Maxima'nın adından söz ettiren stili...