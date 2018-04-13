Nadinne Bruna, güzelleşmek isterken kör oldu!

Arjantinli model Nadinne Bruna, ela olan gözlerinin rengini açık yeşil yapmak için ameliyat oldu. Ameliyat sonunda sağ gözünde yüzde seksen sol gözünde ise yüzde elli görme kaybı yaşadı. 32 yaşındaki sosyal medya ünlüsü Arjantinli model Nadinne Bruna, ela olan gözlerinin rengini açık yeşil yapmak için Colombiya'da ameliyat oldu.