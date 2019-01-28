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  • Ona bakan bir daha bakıyor... Dünyaca ünlü şarkıcı sokakta sahnede olduğundan çok farklı!

Ona bakan bir daha bakıyor... Dünyaca ünlü şarkıcı sokakta sahnede olduğundan çok farklı!

Dünyaca ünlü şarkıcı şarkıları ile olduğu kadar tarzı ile de iddialı ünlüler arasında. Taylor Swift'in sokak stilini mercek altına aldık ve sahne şıklığını sokağa oldukça farklı uyguladığını gördük. Bakalım Taylor Swift'in sokak stilini siz nasıl bulacaksınız...

Giriş Tarihi: 28.01.2019 17:27 Güncelleme Tarihi: 28.01.2019 17:30
Ona bakan bir daha bakıyor... Dünyaca ünlü şarkıcı sokakta sahnede olduğundan çok farklı!

İşte 'in günlük şıklığından bazı örnekler. Yaşına göre seçimleriyle güzelliğini zirveye çıkaran ünlü şarkıcı mini şort, elbise ve etekleri kombinlemeyi çok seviyor...

Ona bakan bir daha bakıyor... Dünyaca ünlü şarkıcı sokakta sahnede olduğundan çok farklı!
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Ona bakan bir daha bakıyor... Dünyaca ünlü şarkıcı sokakta sahnede olduğundan çok farklı!
Ona bakan bir daha bakıyor... Dünyaca ünlü şarkıcı sokakta sahnede olduğundan çok farklı!
Ona bakan bir daha bakıyor... Dünyaca ünlü şarkıcı sokakta sahnede olduğundan çok farklı!
Ona bakan bir daha bakıyor... Dünyaca ünlü şarkıcı sokakta sahnede olduğundan çok farklı!
Ona bakan bir daha bakıyor... Dünyaca ünlü şarkıcı sokakta sahnede olduğundan çok farklı!
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