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Ona bakan bir daha bakıyor... Dünyaca ünlü şarkıcı sokakta sahnede olduğundan çok farklı!

Ona bakan bir daha bakıyor... Dünyaca ünlü şarkıcı sokakta sahnede olduğundan çok farklı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift şarkıları ile olduğu kadar tarzı ile de iddialı ünlüler arasında. Taylor Swift'in sokak stilini mercek altına aldık ve sahne şıklığını sokağa oldukça farklı uyguladığını gördük. Bakalım Taylor Swift'in sokak stilini siz nasıl bulacaksınız...