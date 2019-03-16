Podyumu erkekler kaptı

Kimler var peki bu 12'nin içinde? Kadın ve erkek koleksiyonunu yıllardır bir arada tanıtan DB Berdan, Giray Sepin, Emre Pakel, Emre Erdemoğlu, New Gen bünyesinde koleksiyon sergileyecek olan Sümeyye Başbuğu, karma defilede yer alacak Selen Akyüz Gökhan Yavaş gibi tasarımcılar... Ayrıca Damat, Brand Who, Kiğılı, Ümit Ünal'ın tasarım direktörlüğündeki Climber ve Hemington markaları...