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Podyumu erkekler kaptı

Mercedes-Benz Istanbul tarihinde bir ilk gerçekleşecek ve tam 12 erkek koleksiyonu podyuma çıkacak. Moda haftası için geri sayım başlamışken işte size bu iddialı koleksiyonların detayları

Giriş Tarihi: 16.03.2019 11:04 Güncelleme Tarihi: 16.03.2019 11:18
Podyumu erkekler kaptı

Moda haftasının tarihinde ilk kez bu kadar çok erkek giyim koleksiyonu göreceğiz.

Podyumu erkekler kaptı

Toplam 46 marka ve tasarımcının yer alacağı haftada 12 erkek giyim koleksiyonu oldukça iddialı bir sayı...

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Podyumu erkekler kaptı

Kimler var peki bu 12'nin içinde? Kadın ve erkek koleksiyonunu yıllardır bir arada tanıtan DB Berdan, Giray Sepin, Emre Pakel, Emre Erdemoğlu, New Gen bünyesinde koleksiyon sergileyecek olan Sümeyye Başbuğu, karma defilede yer alacak Selen Akyüz Gökhan Yavaş gibi tasarımcılar... Ayrıca Damat, Brand Who, Kiğılı, Ümit Ünal'ın tasarım direktörlüğündeki Climber ve Hemington markaları...

Podyumu erkekler kaptı

DAMAT

Devrim niteliğinde kumaşlar
Damat markasının Kış Uykusu isimli koleksiyonu Büşra Orakçıoğlu kreatif direktörlüğünde hazırlandı. Moda haftasında sunulacak defilede sartoryal ve casual dahil 40 look podyuma çıkıyor. İtalya'nın Biella bölgesindeki en prestijli kumaş üreticilerinin devrim niteliğindeki inovatif kumaşlarıyla hazırlanan bir koleksiyon.

Podyumu erkekler kaptı

KİĞILI

Doğa ve mistisizm başrolde yer alıyor
Markanın Light Magic ismini verdiği koleksiyonu Kiğılı Kreatif Direktörü Sait Çakıcı ve Marka Direktörü İlkay Keleş birlikte hazırladı. Maneviyat, mistisizm ve doğa üçgeninde şekillenen koleksiyonda baharat renkleri ön planda. Ayrıca toprak tonları, griler, lacivert, mavi tonları ve taş rengi de koleksiyonda kullanılan diğer renkler arasında.

Podyumu erkekler kaptı

CLIMBER

Ümit Ünal eli değdi
Climber Black serisiyle sunduğu koleksiyonun tasarım direktörü Ümit Ünal.

Podyumu erkekler kaptı

BRAND WHO

Rahat ve cool
Brand Who, koleksiyonunda geçmiş ve bugünü buluşturan rahat ve cool tasarımlarıyla erkekleri monotonluktan uzaklaşmaya davet ediyor.

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