Podyumu erkekler kaptı

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul tarihinde bir ilk gerçekleşecek ve tam 12 erkek koleksiyonu podyuma çıkacak. Moda haftası için geri sayım başlamışken işte size bu iddialı koleksiyonların detayları Moda haftasının tarihinde ilk kez bu kadar çok erkek giyim koleksiyonu göreceğiz. Toplam 46 marka ve tasarımcının yer alacağı haftada 12 erkek giyim koleksiyonu oldukça iddialı bir sayı... Kimler var peki bu 12'nin içinde? Kadın ve erkek koleksiyonunu yıllardır bir arada tanıtan DB Berdan, Giray Sepin, Emre Pakel, Emre Erdemoğlu, New Gen bünyesinde koleksiyon sergileyecek olan Sümeyye Başbuğu, karma defilede yer alacak Selen Akyüz Gökhan Yavaş gibi tasarımcılar... Ayrıca Damat, Brand Who, Kiğılı, Ümit Ünal'ın tasarım direktörlüğündeki Climber ve Hemington markaları... DAMAT KİĞILI CLIMBER BRAND WHO