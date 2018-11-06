Sofistike giyim tarzı için 8 tüyo

Sofistike bir giyim tarzı oluşturmak için çok fazla para harcamanız gerektiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Zira birkaç küçük tüyo ile daha zarif, asil ve modern görünebilirsiniz. Eğer gardırobunuzda klasik deri kemer, blazer ceket, birkaç tane kazak ve minimal formlarda takılar varsa yolu yarıladınız demektir. İşte sofistike bir görünüme ulaşabilmek için kullanabileceğiniz 8 kestirme yol!

DOUBLE CEKET KULLANIN

Bu fikir size başlangıçta biraz garip gelebilir ancak iki farklı ceket ile kombin yapmak sofistike görünmek için oldukça kolay bir yol.