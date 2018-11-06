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Sofistike tarzı için 8 tüyo

Giriş Tarihi: 06.11.2018 15:17 Güncelleme Tarihi: 06.11.2018 15:23
Sofistike giyim tarzı için 8 tüyo

Sofistike bir tarzı oluşturmak için çok fazla para harcamanız gerektiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Zira birkaç küçük tüyo ile daha zarif, asil ve modern görünebilirsiniz. Eğer gardırobunuzda klasik deri kemer, blazer ceket, birkaç tane kazak ve minimal formlarda takılar varsa yolu yarıladınız demektir. İşte sofistike bir görünüme ulaşabilmek için kullanabileceğiniz 8 kestirme yol!

DOUBLE CEKET KULLANIN

Bu fikir size başlangıçta biraz garip gelebilir ancak iki farklı ceket ile kombin yapmak sofistike görünmek için oldukça kolay bir yol.

Sofistike giyim tarzı için 8 tüyo

AKSESUAR KULLANMAYI İHMAL ETMEYİN

Özellikle altın renkli minimal aksesuarlar, sofisteike tarzı için çok doğru bir tercih olacaktır. Kolye, küpe ya da bileklik fark etmez. Siz yeter ki aksesuar takmayı unutmayın!

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Sofistike giyim tarzı için 8 tüyo

TAKIM ELBİSE GİYİN

Kadınların ofis stili oluştururken sıklıkla tercih ettiği takım elbiseleri günlük yaşamınıza da dahil edebilirsiniz.

Sofistike giyim tarzı için 8 tüyo

RENKLERİ EŞLEŞTİRİN

Sofistike görünümün yapı taşlarından biri olan ceketler ile kazak kombini yapmaya niyetliyseniz renklere dikkat etmenizi öneririz. Şayet ceketin ve kazağın rengi aynı olursa daha sofistike görünmeniz de kaçınılmaz olacaktır.

Sofistike giyim tarzı için 8 tüyo

KAZAKLAR PANTOLON İÇİNE

İster gömlek ister kazak giyin ama onları pantolonlarınızın içine sokmayı ihmal etmeyin. Bu sizi sofistike bir stile ulaştırabileceği gibi daha cool görünmenizi de sağlayacaktır.

Sofistike giyim tarzı için 8 tüyo

DERİ KEMERLER YAKIN ARKADAŞ

Sofistike tarzının önemi aksesuarlarından biri de kesinlikle deri kemerler. Formu ve rengi fark etmeksizin kullanacağınız klasik bir deri kemer stilinizde büyük bir fark yaratabilir.

Sofistike giyim tarzı için 8 tüyo

TEK TON KOMBİN YAPIN

Tek ton kombin sofistike stilin en kolay yolu diyebiliriz. Ancak bu noktada dikkat etmeniz gereken önemli bir husus var ki o da şüphesiz bu tonların birbiriyle aynı olması. Ekstra puan için bizim önerimiz sakin renkler!

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