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Ünlü ailenin küçük kızı podyumlardan sonra sokak sına da el attı!

Giriş Tarihi: 02.10.2018 15:52 Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 15:58
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Ünlü ailenin küçük kızı podyumlardan sonra sokak sına da el attı!
Ünlü ailenin küçük kızı podyumlardan sonra sokak modasına da el attı!

Yeni bir it-girl doğuyor… Sokak stilinin en havalı kızlarından birisiyle tanışmaya hazır olun!

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Ünlü ailenin küçük kızı podyumlardan sonra sokak sına da el attı!
Ünlü ailenin küçük kızı podyumlardan sonra sokak modasına da el attı!

Baldwin ailesinin model kızı, Kendall Jenner'in en yakın arkadaşı… stilini sizler için mercek altına aldık...

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Ünlü ailenin küçük kızı podyumlardan sonra sokak sına da el attı!
Ünlü ailenin küçük kızı podyumlardan sonra sokak modasına da el attı!

Ünlü ailelerin küçük kızları podyumlardan sonra sokak sını da ele geçirdi. Bunlara son örnek .

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Ünlü ailenin küçük kızı podyumlardan sonra sokak sına da el attı!
Ünlü ailenin küçük kızı podyumlardan sonra sokak modasına da el attı!

Baldwin ailesinin 1996 doğumlu kızı Hailey, iddialı stili ile kısa süre içinde dikkatleri üzerine çekti.

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Ünlü ailenin küçük kızı podyumlardan sonra sokak sına da el attı!
Ünlü ailenin küçük kızı podyumlardan sonra sokak modasına da el attı!

Halka küpe, oversize sweatshirt ve uzun ceketleri ile Baldwin'in stili sizlere yeni bir bakış açısı sunacak. İşte Baldwin'in dikkat çekici stili…

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Ünlü ailenin küçük kızı podyumlardan sonra sokak sına da el attı!
Ünlü ailenin küçük kızı podyumlardan sonra sokak modasına da el attı!
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Ünlü ailenin küçük kızı podyumlardan sonra sokak sına da el attı!
Ünlü ailenin küçük kızı podyumlardan sonra sokak modasına da el attı!
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