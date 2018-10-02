Ünlü ailenin küçük kızı podyumlardan sonra sokak modasına da el attı!

Yeni bir it-girl doğuyor… Sokak stilinin en havalı kızlarından birisiyle tanışmaya hazır olun! Baldwin ailesinin model kızı, Kendall Jenner'in en yakın arkadaşı… Hailey Baldwin stilini sizler için mercek altına aldık... Ünlü ailelerin küçük kızları podyumlardan sonra sokak modasını da ele geçirdi. Bunlara son örnek Hailey Baldwin. Baldwin ailesinin 1996 doğumlu kızı Hailey, iddialı stili ile kısa süre içinde dikkatleri üzerine çekti. Halka küpe, oversize sweatshirt ve uzun ceketleri ile Baldwin'in stili sizlere yeni bir bakış açısı sunacak. İşte Baldwin'in dikkat çekici stili…