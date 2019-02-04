Ünlü oyuncu Johnny Depp’in kızı büyüdü! Son hali şaşırtıyor

Hollywood'un tartışmalı aktörü Johnny Deep'in kızı Lily-Rose Depp babasının izinden gidiyor. 19 yaşındaki genç kız son olarak bir dergiye verdiği pozlarla gündeme geldi. Hollywood'un tartışmalı aktörü Johnny Deep'in kızı Lily-Rose Depp babasının izinden gidiyor. 19 yaşındaki genç kız son olarak bir dergiye verdiği pozlarla gündeme geldi. Lily-Rose, Fransız aktris ve şarkıcı Vanessa Paradis ile Amerikalı aktör Johnny Depp'in ilk çocuğu. Anne ve babasının şöhretiyle bir anda medyanın ilgi odağı olan Lily-Rose aslında bundan o kadar da mutlu değil. Ebeveynlerinin genlerini başarıyla taşıyan fakat ailesinin şöhretiyle tanınmaktan rahatsız olan güzel, 2015 yılı itibariyle kariyer olarak modellik ve oyunculuğu seçti. Babasına mı çekti bilinmez ama, sahip olduğu şöhreti şimdilik sindirmiş gibi görünüyor. Karşınızda, babasının ve annesinin rehberliğiyle bu renkli dünyada yer almaya başlayan Lily-Rose hakkında 15 madde: Annesi Vanessa Paradis babası Johnny Depp olunca ünlü olması için geriye başka bir şey kalmıyor. Tıpkı annesinin gençliğine benziyor ama bakışları aynı babası. Annesi ve babasının hayranları, doğal olarak ona da hayran kaldı. Haliyle çocukluğundan beri medyanın gözü de onun üzerinde. Bu konuyla ilgili yorumuysa şöyle: 'Bunu hak edecek bir şey yapmadan olayların içine doğmak çok garip.' Annesinin Chanel'in yüzü olmasının etkisini unutmamak lazım. Tabii ki Chanel'den başkası olmayacaktı. Lily Rose ilk kez resmi olarak kırmızı halıya Chanel etkinliğinde çıktı. Elbette baştan aşağı Chanel giyerek.