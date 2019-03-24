Ünlü şarkıcı Ziynet Sali meğer... Bu fotoğraflarını görmek bile istemiyor...

Yeşim Ceren Bozoğlu, bir projesi için 50 kilo almış ve bambaşka bir görüntüyle sevenlerinin karşısına çıkmıştı. Yeşim Ceren Bozoğlu, dizisi bittikten sonra bu proje için aldığı 50 kiloyu verdi ve bambaşka bir görüntüye kavuştu. Ancak kilolarından diyetle kurtulamayan Bozoğlu son dönemin ünlüler arasında da hızla yayılan trendlerinden ameliyat masasına yatmayı tercih etti.