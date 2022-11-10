Haberler Keşfet 10 KASIM ATATÜRK GÖRSELLERİ: En farklı, görülmemiş, en güzel 10 Kasım'a özel hiç bilinmeyen Atatürk fotoğrafları albümü

Giriş Tarihi: 10.11.2022 09:27 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022 09:27

10 KASIM ATATÜRK GÖRSELLERİ: En farklı, görülmemiş, en güzel 10 Kasım'a özel hiç bilinmeyen Atatürk fotoğrafları albümü

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'nda ulu önder Mustafa Kemal Atatürk vefatının 84. yılında anılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Kurtuluş Savaşı gazisi Atatürk fotoğrafı ve resimleri ile anılıyor. 10 Kasım Atatürk fotoğraflarıyla vatandaşlar birbirlerine Türkiye'ye her şeyini veren Atatürk'e minnet sözlerini bildiriyor. Türk Bayraklı Atatürk görselleriyle tüm gün, cumhuriyet sevdalıları birbirlerine mesajlar gönderecek. Atatürk'ün sözleri, her zaman kalbimizde olacak. İşte 10 Kasım bilinmeyen Atatürk görselleri ve Atatürk resimleri