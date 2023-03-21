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Haberler Keşfet 21 Mart ekinoksu nedir, nasıl oluşur, gece gündüz eşit mi? İşte, 21 Mart özellikleri, ritüelleri ve burçlara etkisi
Giriş Tarihi: 21.03.2023 08:23 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 08:23

21 Mart ekinoksu nedir, nasıl oluşur, gece gündüz eşit mi? İşte, 21 Mart özellikleri, ritüelleri ve burçlara etkisi

Dünya ekseninde meydana gelen ekinoks tarihlerinde belli değişimler kendisini gösterir. Yılda iki kez tekrarlan ilkbahar ve sonbahar ekinoksu gece ve gündüzün eşitlenmesiyle alakalıdır. İlkbahar mevsiminin ve sıcak havaların başlangıcı olarak da kabul edilen bu olaya ilişkin vatandaşlar arama motorlarında yoğun şekilde 21 Mart ekinoksu nedir, nasıl oluşur, gece gündüz eşit mi, etkileri nelerdir sorusuna yanıt arıyor. Peki 21 Mart ekinoksu nedir, ne demektir? İşte, 21 Mart özellikleri, ritüelleri ve burçlara etkisi

21 Mart ekinoksu nedir, nasıl oluşur, gece gündüz eşit mi? İşte, 21 Mart özellikleri, ritüelleri ve burçlara etkisi

21 Mart'ta ilkbahar ekinoksu, 23 Eylül'de sonbahar ekinoksu gerçekleşir. 21 Mart İlkbahar Ekinoksu'nda güneş ışınları ekvatora dik açı (90 derece) ile gelmektedir. Bu olayla birlikte gece ve gündüz birbirine eşitlenmekte, hem kuzey hem de güney kutbu aynı anda gündoğumu hattına girmektedir. Ekinoksun etkileri, özellikleri ve ritüelleri de bu noktada merak ediliyor. Peki 21 Mart ekinoksu nedir, nasıl oluşur, gece gündüz eşit mi? İşte, 21 Mart özellikleri, ritüelleri ve burçlara etkisi

21 Mart ekinoksu nedir, nasıl oluşur, gece gündüz eşit mi? İşte, 21 Mart özellikleri, ritüelleri ve burçlara etkisi

21 MART EKİNOKSU NEDİR? EKİNOKS NE DEMEK, NASIL OLUŞUR?

Ekinoks (gün-tün eşitliği, gece-gündüz eşitliği veya ılım olarak da bilinir), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır - İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu.

BURÇLARI NASIL ETKİLİYOR?

Pek çok Astroloji olayı gibi İlkbahar ekinoksu da burçlardaki dengeleri değiştirecek. Bu tarihde Merkür'ün Retro hareketine başlayacak olmasıyla birlikte 12 burcun da hayatında geçişler olacak.

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21 Mart ekinoksu nedir, nasıl oluşur, gece gündüz eşit mi? İşte, 21 Mart özellikleri, ritüelleri ve burçlara etkisi

21 MART EKİNOKS DURUMU

Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

23 EYLÜL EKİNOKS DURUMU

Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

Kuzey Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart İlkbahar Ekinoksu - 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu'dur.

Güney Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart Sonbahar Ekinoksu - 23 Eylül İlkbahar Ekinoksu'dur.

21 Mart ekinoksu nedir, nasıl oluşur, gece gündüz eşit mi? İşte, 21 Mart özellikleri, ritüelleri ve burçlara etkisi

21 MART VE 23 EYLÜL EKİNOKSLARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ NEDİR?

1 - Güneş ışınları Ekvator'a dik gelir.

2 - Güneş ışınları her iki yarımküreye aynı açılarla gelir.

3 - Dünya'daki durgun sularda gel-git genliği artar.

4 - 21 Mart tarihinden 23 Eylül tarihine kadar ışınlar Ekvator'un kuzeyindeki noktalara dik geldiğinden Kuzey Yarımküre'de gündüzler, Güney Yarımküre'den daha uzundur. 23 Eylül'den 21 Mart'a kadar ise Güney Yarımküre'deki gündüzler Kuzey Yarımküre'den daha uzundur.

5 - 21 Mart Kuzey Kutup Noktası'nda, 23 Eylül ise Güney Kutup Noktası'nda 6 aylık gündüzün başlangıç tarihleridir. Güneş, ekinokslarda tam doğudan doğup tam batıdan batar.

6 - Güneş'ten her iki yarımküreye gelen enerji miktarı eşit olmasına rağmen, sıcaklık birikiminin farklı olması nedeniyle, sıcaklıklar eşit değildir.

7 - Güneş ışınları kutup noktalarına teğet geçtiğinden, aydınlanma dairesi kutup noktaları üzerinde oluşmuştur. Kutuplarda alacakaranlık yaşanır.

8 - Tüm Dünya'da gece ve gündüz süreleri eşittir (Ekinoks).

9 - Aynı meridyen üzerindeki tüm noktalarda Güneş aynı anda doğup, aynı anda batar.

10 - Her iki yarımkürede bahar mevsimlerinin başlangıcıdır. 21 Mart Kuzey Yarımküre'nin ilkbaharı, Güney Yarımküre'nin sonbaharıdır. 23 Eylül Güney Yarımküre'nin ilkbaharı, Kuzey Yarımküre'nin sonbaharıdır.

21 Mart ekinoksu nedir, nasıl oluşur, gece gündüz eşit mi? İşte, 21 Mart özellikleri, ritüelleri ve burçlara etkisi
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