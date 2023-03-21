21 Mart ekinoksu nedir, nasıl oluşur, gece gündüz eşit mi? İşte, 21 Mart özellikleri, ritüelleri ve burçlara etkisi

21 MART EKİNOKSU NEDİR? EKİNOKS NE DEMEK, NASIL OLUŞUR?

Ekinoks (gün-tün eşitliği, gece-gündüz eşitliği veya ılım olarak da bilinir), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır - İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu.

BURÇLARI NASIL ETKİLİYOR?

Pek çok Astroloji olayı gibi İlkbahar ekinoksu da burçlardaki dengeleri değiştirecek. Bu tarihde Merkür'ün Retro hareketine başlayacak olmasıyla birlikte 12 burcun da hayatında geçişler olacak.