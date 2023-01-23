7. Yargı paketi maddeleri neler? Kabine Toplantısı bekleniyor! 7. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

Kabine Toplantısı gündemi ile takip edilenler arasında yargı paketi son dakika gelişmeleri de yer alıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından toplantıda sunum yapılması beklenen 7. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile araştırılmaya başladı. Nafaka, genel af, icra, uyuşturucu, denetimli serbestlik, göçmen kaçakçılığı, avukatlık ve adli yardım gibi konu başlıkları ile araştırılan pakette hangi konuların yer alacağı Adalet Bakanlığı ile takip ediliyor. Peki, 7. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek, maddeleri neler? İşte, detaylar…