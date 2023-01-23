Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet 7. Yargı paketi maddeleri neler? Kabine Toplantısı bekleniyor! 7. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek?
Giriş Tarihi: 23.01.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 10:10

7. Yargı paketi maddeleri neler? Kabine Toplantısı bekleniyor! 7. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

Kabine Toplantısı gündemi ile takip edilenler arasında yargı paketi son dakika gelişmeleri de yer alıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından toplantıda sunum yapılması beklenen 7. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile araştırılmaya başladı. Nafaka, genel af, icra, uyuşturucu, denetimli serbestlik, göçmen kaçakçılığı, avukatlık ve adli yardım gibi konu başlıkları ile araştırılan pakette hangi konuların yer alacağı Adalet Bakanlığı ile takip ediliyor. Peki, 7. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek, maddeleri neler? İşte, detaylar…

7. Yargı paketi maddeleri neler? Kabine Toplantısı bekleniyor! 7. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

Yargı paketi Kabine Toplantısı ile takip ediliyor. 23 Ocak bugün gerçekleşecek toplantının ardından Başkan Erdoğan'dan konuya dair açıklama bekleniyor. 7. Yargı paketi maddeleri arasında icra, uyuşturucu, denetimli serbestlik, göçmen kaçakçılığı, avukatlık ve adli yardım, İKM gibi konu başlıkları gündemde olacak. Adalet Bakanlığı konuya dair detayları aktaracak. Peki, 7. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, hangi tarihte çıkacak? İşte, içeriği hakkında merak edilenler…

7. Yargı paketi maddeleri neler? Kabine Toplantısı bekleniyor! 7. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

7. YARGI PAKETİ KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE!

23 Ocak bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı gündeminde geçtiğimiz günlerde detaylarına değinilen 7. Yargı paketi de yer alacak.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın toplantıda sunum yapması bekleniyor.

Peki, yargı paketinin içeriği nasıl?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
7. Yargı paketi maddeleri neler? Kabine Toplantısı bekleniyor! 7. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

7. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?

Konutlarda çat kapı haciz kalkıyor: Konutlarda hakim kararı olmaksızın haciz işlemi yapılamayacak. Konutlarda yapılacak hacizler bakımından; icra müdürünün verdiği haciz kararının ancak "hakim onayından geçtikten sonra" yerine getirilebilmesi sağlanacak. Ayrıca, aile bireylerine ait ibadete özgü veya kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları, haczi caiz olmayan mallar arasına alınacak.

7. Yargı paketi maddeleri neler? Kabine Toplantısı bekleniyor! 7. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

Buna göre evde ailenin ortak kullanımındaki buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve yatak ile baza gibi eşyalar haczedilemeyecek. İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde (taşkın) haciz yapılması açıkça yasaklanacak. Örneğin borç 50 bin TL ise 50 bin TL'lik eşya üzerinde haciz yapılabilecek.

7. Yargı paketi maddeleri neler? Kabine Toplantısı bekleniyor! 7. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

Bağımlılar için özel cezaevi: Bağımlılık yapma özelliği fazla olan sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddelere yönelik cezai yaptırımların daha caydırıcı hale getirilmesi amacıyla, sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri uyuşturucu madde olarak kabul edilerek, bunlar da ceza dahiline alınıyor.

Böylelikle anılan maddelerin imal ve ticareti suçunun cezasının alt sınırı, 10 yıldan 15 yıl hapis cezasına çıkarılıyor.

Ayrıca tedavi ve rehabilitasyon programlarının uygulanacağı müstakil ceza infaz kurumlarının açılabilmesine veya mevcut ceza infaz kurumlarının bir bölümünün bu amaç için düzenlenebilmesine imkan tanınacak. Yine, uyuşturucu kullanmak suçundan dolayı mahkum olup da denetimli serbestliğe ayrılan hükümlülere, ilaveten tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılma yükümlülüğü getirilecek.

SON DAKİKA