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Haberler Keşfet Aile Destek Programı ödemeleri || 2023 Ocak ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı ve ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 21.01.2023 21:33 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 21:33

Aile Destek Programı ödemeleri || 2023 Ocak ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı ve ne kadar oldu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere hane bazlı verilen Aile Destek Programı ödemelerinin yatıp yatmadığı merak ediliyor. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar 2023 Ocak ayı için destek ödemesi sorgulaması yaparken bilindiği üzere 12 aylık süreyle ödeme yapılıyor. Öte yandan; Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti. Peki; Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman ve ayın kaçında yatacak? İşte Aile Destek Programı ödemeleri 2023 Ocak ayı detayları.

Aile Destek Programı ödemeleri || 2023 Ocak ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı ve ne kadar oldu?

Ocak ayının sonlarına doğru Aile Destek Programı ödemeleri hakkında araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Ödeneğin hesaplara yatırılacağı tarihi öğrenmek isteyen vatandaşlar "Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı ve ne kadar oldu?" sorusuna yanıt ararken bilindiği üzere başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu başlık altından; Aile Destek Programı ödemeleri 2023 hakkında kapsamlı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Aile Destek Programı ödemeleri || 2023 Ocak ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı ve ne kadar oldu?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

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Aile Destek Programı ödemeleri || 2023 Ocak ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı ve ne kadar oldu?

Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;

1-2 çocuklu hanelere- 350 TL

3 çocuklu hanelere- 450 TL

4 çocuklu hanelere- 550 TL

5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL

350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.

Aile Destek Programı ödemeleri || 2023 Ocak ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı ve ne kadar oldu?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Aile Destek Programı ödemeleri || 2023 Ocak ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı ve ne kadar oldu?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

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