Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere hane bazlı verilen Aile Destek Programı ödemelerinin yatıp yatmadığı merak ediliyor. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar 2023 Ocak ayı için destek ödemesi sorgulaması yaparken bilindiği üzere 12 aylık süreyle ödeme yapılıyor. Öte yandan; Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti. Peki; Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman ve ayın kaçında yatacak? İşte Aile Destek Programı ödemeleri 2023 Ocak ayı detayları.