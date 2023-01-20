TRT 1 ekranlarında yeni başlayan Al Sancak dizisi ilk bölüm ile izleyici karşısına çıktı. Diziyi kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler "Al Sancak izle! Al Sancak 1.bölüm izle!" araştırması yapıyorlar. Dizide; Pençe Timi komutanı Yüzbaşı Ali Banazlı alınan ani bir istihbaratla timini toplar. ''Beyaz Melek'' kod adını kullanan şüpheli bir kaynaktan gelen istihbarata göre yurt dışında bir adada çok önemli bir buluşma gerçekleşecek, örgütlere silah ve finansman sağlayan büyük bir şebeke, elebaşı teröristlerle bir araya gelecektir. Bu başlık altından; Al Sancak izleme linki ve bölüm bilgilerine ulaşabilirsiniz.