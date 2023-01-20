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Haberler Keşfet Al Sancak ilk bölüm izle tek parça! TRT 1'in yeni dizisi Al Sancak 1. bölüm tamamı kesintisiz full HD izle!
Giriş Tarihi: 20.01.2023 06:13 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 06:13

Al Sancak ilk bölüm izle tek parça! TRT 1'in yeni dizisi Al Sancak 1. bölüm tamamı kesintisiz full HD izle!

TRT 1 ekranlarında yeni başlayan Al Sancak dizisi ilk bölüm ile izleyici karşısına çıktı. Diziyi kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler "Al Sancak izle! Al Sancak 1.bölüm izle!" araştırması yapıyorlar. Dizide; Pençe Timi komutanı Yüzbaşı Ali Banazlı alınan ani bir istihbaratla timini toplar. ''Beyaz Melek'' kod adını kullanan şüpheli bir kaynaktan gelen istihbarata göre yurt dışında bir adada çok önemli bir buluşma gerçekleşecek, örgütlere silah ve finansman sağlayan büyük bir şebeke, elebaşı teröristlerle bir araya gelecektir. Bu başlık altından; Al Sancak izleme linki ve bölüm bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Al Sancak ilk bölüm izle tek parça! TRT 1’in yeni dizisi Al Sancak 1. bölüm tamamı kesintisiz full HD izle!

Al Sancak izle! TRT 1 ekranlarında Perşembe akşamları başlayan yeni dizi Al Sancak 1.bölüm ile izleyici karşısına çıktı. Diziyi tekrar izlemek isteyenler ya da kaçıranlar "Al Sancak izle! TRT 1 yeni dizisi Al Sancak 1.bölüm tamamı izle!" araştırmaları yapıyor. İşte diziye dair bilgiler.

Al Sancak ilk bölüm izle tek parça! TRT 1’in yeni dizisi Al Sancak 1. bölüm tamamı kesintisiz full HD izle!

AL SANCAK İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Pençe Timi komutanı Yüzbaşı Ali Banazlı alınan ani bir istihbaratla timini toplar. ''Beyaz Melek'' kod adını kullanan şüpheli bir kaynaktan gelen istihbarata göre yurt dışında bir adada çok önemli bir buluşma gerçekleşecek, örgütlere silah ve finansman sağlayan büyük bir şebeke, elebaşı teröristlerle bir araya gelecektir. Pençe Timi başarılı olursa hem Türkiye'ye yönelen milli güvenlik tehdidini bertaraf etmiş olacak hem de kısa süre önce şehit düşen arkadaşları Atilla Yüzbaşı'nın katillerine bir adım daha yaklaşacaktır. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı operasyonda Pençe Timi'ni bir sürpriz bekler. Düşman sanılandan çok daha kalabalıktır. Operasyon zorlu şartla altında devam ederken Ali Yüzbaşı, Nadia isminde esrarengiz bir silah taciriyle karşı karşıya kalır. Bu karşılaşma sonrası yaşanacaklar ise Ali Yüzbaşı'yı oldukça zorlu bir yola sokacaktır.

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Al Sancak ilk bölüm izle tek parça! TRT 1’in yeni dizisi Al Sancak 1. bölüm tamamı kesintisiz full HD izle!

AL SANCAK 1.BÖLÜM İZLEME LİNKİ

https://www.trt1.com.tr/diziler/al-sancak/fotogaleri/1-bolum

Al Sancak ilk bölüm izle tek parça! TRT 1’in yeni dizisi Al Sancak 1. bölüm tamamı kesintisiz full HD izle!
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