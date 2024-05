Anneler Gününü kutladığımız bu günde, tüm annelerimizi sevgiyle anıyoruz. Onların fedakarlıkları ve sevgisi, yaşamımızın her anında bizlere ışık tutuyor. Annelerimiz, her zaman yanımızda olmasalar da sevgileri ve öğretileri kalbimizde yaşamaya devam ediyor. Onlara olan borcumuzu kelimelerle ifade etmek imkansızdır, ancak onların değerini her fırsatta hatırlamak ve göstermek en büyük görevimizdir. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.