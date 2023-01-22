Haberler Keşfet AÖF güz dönemi bütünleme sınavı olacak mı? 2023 AÖF bütünleme sınavı var mı, ne zaman yapılacak?

Giriş Tarihi: 22.01.2023 09:26 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 09:26

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları 21-22 Ocak 2023 tarihlerinde sabah saatlerinde yapılıyor. Final notlarından memnun olmayan öğrenciler, "AÖF bütünleme sınavı var mı, açık öğretim bütünleme sınavı ne zaman?" sorularını yöneltiyor. Anadolu Üniversitesi bünyesinde açık öğretim eğitimi gören öğrenciler güz dönemini bugün yapılacak sınavlarla tamamlıyor. Peki, AÖF güz dönemi bütünleme sınavı olacak mı 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF bütünleme sınavı var mı? İşte konu hakkında detaylar