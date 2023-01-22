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Haberler Keşfet AÖF güz dönemi bütünleme sınavı olacak mı? 2023 AÖF bütünleme sınavı var mı, ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 22.01.2023 09:26 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 09:26

AÖF güz dönemi bütünleme sınavı olacak mı? 2023 AÖF bütünleme sınavı var mı, ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları 21-22 Ocak 2023 tarihlerinde sabah saatlerinde yapılıyor. Final notlarından memnun olmayan öğrenciler, "AÖF bütünleme sınavı var mı, açık öğretim bütünleme sınavı ne zaman?" sorularını yöneltiyor. Anadolu Üniversitesi bünyesinde açık öğretim eğitimi gören öğrenciler güz dönemini bugün yapılacak sınavlarla tamamlıyor. Peki, AÖF güz dönemi bütünleme sınavı olacak mı 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF bütünleme sınavı var mı? İşte konu hakkında detaylar

AÖF güz dönemi bütünleme sınavı olacak mı? 2023 AÖF bütünleme sınavı var mı, ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi AÖF bütünleme sınavı var mı, olacak mı sorusu öğrenciler tarafından yanıt arıyor. Final sınavları 22 Ocak 2023 tarihinde sona ererken, bahar dönemi için kayıtlar yakında başlayacak. Peki, AÖF güz dönemi bütünleme sınavı ne zaman 2023? İşte detaylar…

AÖF güz dönemi bütünleme sınavı olacak mı? 2023 AÖF bütünleme sınavı var mı, ne zaman yapılacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi bünyesinde açık öğretim eğitimi gören öğrenciler 21-22 Ocak tarihlerinde final sınavlarına katılım sağlayacak.

Bu kapsamda sınavların ardından ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Anadolu Üniversitesi sonuç tarihini duyurmadı.

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AÖF güz dönemi bütünleme sınavı olacak mı? 2023 AÖF bütünleme sınavı var mı, ne zaman yapılacak?

AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI VAR MI?

Anadolu Üniversitesi AÖF bütünleme sınavları bulunmuyor.

AÖF güz dönemi bütünleme sınavı olacak mı? 2023 AÖF bütünleme sınavı var mı, ne zaman yapılacak?

2023 AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 15- 16 Nisan 2023

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 27- 28 Mayıs 2023

Yaz Okulu Sınavı: 19 Ağustos 2023

AÖF güz dönemi bütünleme sınavı olacak mı? 2023 AÖF bütünleme sınavı var mı, ne zaman yapılacak?
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