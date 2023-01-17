Haberler Keşfet Astor enerji halka arz sonuçları belli oldu! Astor enerji borsada ne zaman işlem görecek? İşte o tarih!

Giriş Tarihi: 17.01.2023 14:10 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 14:11

Astor enerji halka arz sonuçları belli oldu! Astor enerji borsada ne zaman işlem görecek? İşte o tarih!

Astor Enerji halka arz büyüklüğü 2.625.000.000 TL olarak açıklandı. 11 - 12 - 13 Ocak 2023 tarihleri arasında talep toplama sürecini tamamlayan şirketle ilgili olarak yatırımcılar "Astor enerji halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. Şirket payları pay başına 12,5 TL sabit fiyattan satışa sunuldu. Beklenen açıklama geldi ve hisselerin borsada işlem göreceği o tarihler belli oldu. Peki, Astor enerji halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek? İşte o detaylar.