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Haberler Keşfet Astor enerji halka arz sonuçları belli oldu! Astor enerji borsada ne zaman işlem görecek? İşte o tarih!
Giriş Tarihi: 17.01.2023 14:10 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 14:11

Astor enerji halka arz sonuçları belli oldu! Astor enerji borsada ne zaman işlem görecek? İşte o tarih!

Astor Enerji halka arz büyüklüğü 2.625.000.000 TL olarak açıklandı. 11 - 12 - 13 Ocak 2023 tarihleri arasında talep toplama sürecini tamamlayan şirketle ilgili olarak yatırımcılar "Astor enerji halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. Şirket payları pay başına 12,5 TL sabit fiyattan satışa sunuldu. Beklenen açıklama geldi ve hisselerin borsada işlem göreceği o tarihler belli oldu. Peki, Astor enerji halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek? İşte o detaylar.

Astor enerji halka arz sonuçları belli oldu! Astor enerji borsada ne zaman işlem görecek? İşte o tarih!

Astor Enerji halka arz açıklaması büyük ilgi gördü. Yapılan açıklamaya göre; Halka arz edilen 210.000.000 TL nominal değerli payların 34,5 katına denk gelen 7.242.343.445 TL nominal değerli pay talebi geldi. Öte yandan yatırımcılar "Astor enerji halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte Astor enerjinin borsada işlem göreceği tarih.

Astor enerji halka arz sonuçları belli oldu! Astor enerji borsada ne zaman işlem görecek? İşte o tarih!

ASTOR ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Astor paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri 11-12-13 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. TEB Yatırım Menkul Değerler, Astor Enerji'nin halka arz sonuçlarını açıkladı.

KAP'a yapılan açıklamaya göre, halka arzda birim fiyat 12,50 TL olarak belirlendi. Ek satışa konu payların da dahil edildiği toplam 210.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşti. Toplam halka arz büyüklüğü 2.625.000.000 TL oldu.

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Astor enerji halka arz sonuçları belli oldu! Astor enerji borsada ne zaman işlem görecek? İşte o tarih!

Açıklamada şöyle devam edildi:

"Halka arz edilen 210.000.000 TL nominal değerli payların 34,5 katına denk gelen 7.242.343.445 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir. Astor halka arzında yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 60,9 katı, şirket çalışanlarına tahsis edilen payların 1,03 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 22,3 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların ise 5,8 katı talep gelmiştir. Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için %39,2, şirket çalışanları için %4,0, yurt içi kurumsal yatırımcılar için %44,3 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise %12,5 olarak gerçekleşmiştir. Halka arza ilişkin dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır."

Astor enerji halka arz sonuçları belli oldu! Astor enerji borsada ne zaman işlem görecek? İşte o tarih!

ASTOR ENERJİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Astor Enerji'nin 18 Ocak'ta yapılacak "Gong Töreni" ile BIST'te işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Astor enerji halka arz sonuçları belli oldu! Astor enerji borsada ne zaman işlem görecek? İşte o tarih!

ASTOR ENERJİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Astor Enerji'nin halka arz fiyatı 12,50 lira olarak belirlendi. Dağıtım payı 175,000.000 TL olarak belirlenirken ek pay 35,000.000 oldu.

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