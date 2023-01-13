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Haberler Keşfet Ateş Kuşları dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları konusu ve oyuncu kadrosu
Giriş Tarihi: 13.01.2023 13:07 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 13:08

Ateş Kuşları dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları konusu ve oyuncu kadrosu

ATV ekranlarının yeni dizisi Ateş Kuşları, 13 Ocak Cuma akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Benal Tairi'nin üstlendiği Bozdağ Film imzalı Ateş Kuşları dizisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Başrollerinde İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in yer aldığı dizinin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Bir süredir merakla beklenen dizi, çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alıyor. Peki, Ateş Kuşları konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları konusu ve oyuncu kadrosu…

Ateş Kuşları dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? ATV’nin yeni dizisi Ateş Kuşları konusu ve oyuncu kadrosu

ATV ekranlarının yeni sezondaki dizi projesi Ateş Kuşları, 13 Ocak Cuma akşamı ekran yolculuğuna başlıyor. Yapımını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği dizi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. İlayda Alişan, Hande Soral ve Görkem Sevindik ve Burak Tozkoparan'ı buluşturan dizi, eşsiz ve farklı hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye geliyor. Peki, Ateş Kuşları konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları hakkında tüm merak edilenler…

Ateş Kuşları dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? ATV’nin yeni dizisi Ateş Kuşları konusu ve oyuncu kadrosu

ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!

Başrollerinde İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in yer aldığı Ateş Kuşları dizisi, 13 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.

Ateş Kuşları'nın ilk tanıtımında yer alan sahnelerde, dramatik dünyaları ve sokak çocuklarının çöplükte buldukları bebeği sahiplenerek "Ali bu bebek bizim olsun mu? Sen babası ol, ben annesi." sözleri sosyal medyaya damga vurmuştu.

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Ateş Kuşları dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? ATV’nin yeni dizisi Ateş Kuşları konusu ve oyuncu kadrosu

ATEŞ KUŞLARI KONUSU

Proje tasarım ve senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı Ateş Kuşları dizisi, eşsiz ve farklı bir hikayeye sahip;

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır.

Ateş Kuşları dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? ATV’nin yeni dizisi Ateş Kuşları konusu ve oyuncu kadrosu

Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.

Ateş Kuşları dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? ATV’nin yeni dizisi Ateş Kuşları konusu ve oyuncu kadrosu

ATEŞ KUŞLARI 1. BÖLÜM KONUSU

2000 yılına girerken çocukları dilendiren bir adamın elindeki 5 sokak çocuğu: Ali, Mercan, Zıpkın, Sabit, Kara…

Dünyanın tüm kalleşliğine meydan okurcasına kardeş olmayı başarırlar. Tutunacak kökleri olmadığı için birbirlerine tutunup kendilerine köksüzler derler.

Köksüzlerin kaderi bir gece çöpte bebek bulmaları ile değişir. Mercan çocuk yaşta anne olur köksüzlere. Ali de baba…

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