Ateş Kuşları dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? ATV’nin yeni dizisi Ateş Kuşları konusu ve oyuncu kadrosu

ATV ekranlarının yeni dizisi Ateş Kuşları, 13 Ocak Cuma akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Benal Tairi'nin üstlendiği Bozdağ Film imzalı Ateş Kuşları dizisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Başrollerinde İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in yer aldığı dizinin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Bir süredir merakla beklenen dizi, çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alıyor. Peki, Ateş Kuşları konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları konusu ve oyuncu kadrosu…