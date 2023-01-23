Bekçi alımı 2023 başvuru ekranı ve şartları: EGM Polis Akademisi başvuru nasıl yapılır, son başvuru günü ne zaman?

BEKÇİLİK BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Bekçilik sınavı başvuru ücreti 680 TL olarak bildirildi. İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 680 TL, 18.01.2023 saat 09.00'dan 03.02.2023 saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı" isimli hesabına yatırılacaktır.

Sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank internet bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir. Başka bankalar üzerinden havale ve EFT ile işlem yapılmamalıdır.