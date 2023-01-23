Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet Bekçi alımı 2023 başvuru ekranı ve şartları: EGM Polis Akademisi başvuru nasıl yapılır, son başvuru günü ne zaman?
Giriş Tarihi: 23.01.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 09:41

Bekçi alımı 2023 başvuru ekranı ve şartları: EGM Polis Akademisi başvuru nasıl yapılır, son başvuru günü ne zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 1250 bekçi alımı 26 ilde gerçekleştirilecek. 18 Ocak'ta başlayan başvuruda iller arasında İzmir ve İstanbul bulunuyor. 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı Duyurusu sonrası bekçi alımı başvuru nasıl yapılır, bekçi alımı ne zaman bitiyor, son gün ne zaman soruları yanıt arıyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından başlatılan alımlar Şubat'a kadar sürecek. Peki, bekçi alımı şartları neler? İşte 2023 bekçi alımı başvuru ekranı e devlet

Bekçi alımı 2023 başvuru ekranı ve şartları: EGM Polis Akademisi başvuru nasıl yapılır, son başvuru günü ne zaman?

Bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan "2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı Duyurusu" ile belli oldu. Bu noktada, "bekçi alımı başvuru nasıl yapılır, hangi tarihler arasında?" sorusu yanıt arıyor. İşte Bekçi alımı 2023 hakkında detaylar

Bekçi alımı 2023 başvuru ekranı ve şartları: EGM Polis Akademisi başvuru nasıl yapılır, son başvuru günü ne zaman?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı Duyurusu'nda şu ifadelere yer verildi;

26 ilimize (1.250) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bekçi alımı 2023 başvuru ekranı ve şartları: EGM Polis Akademisi başvuru nasıl yapılır, son başvuru günü ne zaman?

Adaylar, 18 Ocak 2023 - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir. Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

Bekçi alımı 2023 başvuru ekranı ve şartları: EGM Polis Akademisi başvuru nasıl yapılır, son başvuru günü ne zaman?

BEKÇİ ALIMI E-DEVLET BAŞVURU EKRANI AÇILDI

UYARI: 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavına ön başvuruda bulunacak olan adayların Aday İşlemleri Sisteminde "aday bilgilerini güncelle" butonuna basarak bilgilerini güncellemesi gerekmektedir. Aday bilgilerini güncellemeden başvuru yapan adayların sorumluluğu kendisine aittir. Ayrıca, adaylar başvuru yapacağı ili kendisi seçeceğinden konuya azami özen göstermeli, başvuru yapacağı ili kontrol ettikten sonra başvurusunu onaylamalıdır.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Bekçi alımı 2023 başvuru ekranı ve şartları: EGM Polis Akademisi başvuru nasıl yapılır, son başvuru günü ne zaman?

BEKÇİLİK BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Bekçilik sınavı başvuru ücreti 680 TL olarak bildirildi. İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 680 TL, 18.01.2023 saat 09.00'dan 03.02.2023 saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı" isimli hesabına yatırılacaktır.

Sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank internet bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir. Başka bankalar üzerinden havale ve EFT ile işlem yapılmamalıdır.

SON DAKİKA