Bekçi alımı 2023 başvuru ekranı ve şartları: EGM Polis Akademisi başvuru nasıl yapılır, son başvuru günü ne zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 1250 bekçi alımı 26 ilde gerçekleştirilecek. 18 Ocak'ta başlayan başvuruda iller arasında İzmir ve İstanbul bulunuyor. 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı Duyurusu sonrası bekçi alımı başvuru nasıl yapılır, bekçi alımı ne zaman bitiyor, son gün ne zaman soruları yanıt arıyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından başlatılan alımlar Şubat'a kadar sürecek. Peki, bekçi alımı şartları neler? İşte 2023 bekçi alımı başvuru ekranı e devlet