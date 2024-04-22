Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet Bilim insanları araştırdı: İnsanlar en fazla kaç yıl yaşayabilir?
Giriş Tarihi: 22.04.2024 14:51 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 14:53

Bilim insanları araştırdı: İnsanlar en fazla kaç yıl yaşayabilir?

Rekorlara göre yaşayan en yaşlı kişi 117 yaşındaki Maria Branyas Morera'dır ve yakın zamanda 111 yaşında yaşayan dünyanın en yaşlı erkeği olduğu belirlenen John Tinniswood ise uzun ömrünü şansa bağlamıştı. Uzun bir hayat süren bu kişiler ise akıllara tek bir soruyu getiriyor.Gerçekte ne kadar süre yaşamamız mümkün?

Bilim insanları araştırdı: İnsanlar en fazla kaç yıl yaşayabilir?

Bilim insanları, insanların her zamankinden daha uzun yaşadığı gerçeğinden yola çıkarak, insanların hayatta kalmasının ne kadar süre mümkün olabileceğine dair bir cevap verdi.

Bilim insanları araştırdı: İnsanlar en fazla kaç yıl yaşayabilir?

Ancak bunu tam olarak belirlemek oldukça zor çünkü önerilen pek çok 'maksimum insan ömrü' yıllar içinde değişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bilim insanları araştırdı: İnsanlar en fazla kaç yıl yaşayabilir?

Brighton Üniversitesi Biyogerontoloji Profesörü Richard Faragher, bir çalışmada '1921'de 105 yaşın üzerinde bir yaşamın imkansız olduğu kanıtlandı' diye yazıyor.

Bilim insanları araştırdı: İnsanlar en fazla kaç yıl yaşayabilir?

"Uzun ömürlülüğün sınırlarını tahmin etmek o zamandan bu yana çürütüldü çünkü şimdiye kadar önerilen yaşam süresine yönelik her 'maksimum sınır' aşıldı" diye açıkladı.

Bilim insanları araştırdı: İnsanlar en fazla kaç yıl yaşayabilir?

Örneğin, şimdiye kadarki en yaşlı insan inanılmaz 122 yıl 164 güne ulaştı. Jeanne Calment 1997'de öldü ve rekoru henüz aşılmadı.

SON DAKİKA