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Bilim insanları araştırdı: İnsanlar en fazla kaç yıl yaşayabilir?
Giriş Tarihi: 22.04.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
14:53
Bilim insanları araştırdı: İnsanlar en fazla kaç yıl yaşayabilir?
Rekorlara göre yaşayan en yaşlı kişi 117 yaşındaki Maria Branyas Morera'dır ve yakın zamanda 111 yaşında yaşayan dünyanın en yaşlı erkeği olduğu belirlenen John Tinniswood ise uzun ömrünü şansa bağlamıştı. Uzun bir hayat süren bu kişiler ise akıllara tek bir soruyu getiriyor.Gerçekte ne kadar süre yaşamamız mümkün?