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Haberler Keşfet Burhan Çaçan kimdir, kaç yaşındaydı, öldü mü? Acı haberi geldi: Burhan Çaçan neden öldü, hastalığı neydi?
Giriş Tarihi: 12.01.2023 16:27 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 16:27

Burhan Çaçan kimdir, kaç yaşındaydı, öldü mü? Acı haberi geldi: Burhan Çaçan neden öldü, hastalığı neydi?

Gelen son dakika haberine göre; Türk Halk Müziği sanatçısı 62 yaşında Burhan Çaçan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sanat camiasını üzen haber sonrası "Burhan Çaçan kimdir, kaç yaşındaydı, öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Dilara, Sende Kaldı Yüreğim, Sen Neredesin gibi birbirinden önemli esere ses veren ismin acı haberi sevenlerini yasa boğdu. Peki, Burhan Çaçan kimdir, kaç yaşındaydı, öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? İşte detaylar.

Burhan Çaçan kimdir, kaç yaşındaydı, öldü mü? Acı haberi geldi: Burhan Çaçan neden öldü, hastalığı neydi?

Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan (62) evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti… Şarkıcılık ve oyunculuk meslekleriyle tanınan Burhan Çaçan, Sefa Geldin, Ben Yarime Neler Alayım, İpek Mendil, Memik Oğlan, Ayaz Geceler, Yağ Yağmur ve Vurun Dalgalar isimli albümleri ile müzik dünyasında yer edinmiştir. Peki, Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan kimdir, kaç yaşındaydı, öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? İşte Burhan Çaçan'ın hayatı...

Burhan Çaçan kimdir, kaç yaşındaydı, öldü mü? Acı haberi geldi: Burhan Çaçan neden öldü, hastalığı neydi?

BURHAN ÇAÇAN KİMDİR?

Burhan Çaçan (17 Ekim 1960; Eleşkirt, Ağrı), Türk halk müziği sanatçısı.

1978 yılında TRT Erzurum Radyosunun açmış olduğu amatör sesler yarışmasını kazandı. Daha sonra Ankara'ya, ardından İstanbul'a geldi

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Burhan Çaçan kimdir, kaç yaşındaydı, öldü mü? Acı haberi geldi: Burhan Çaçan neden öldü, hastalığı neydi?

1981 yılında ilk albümünü çıkardı. Sefa Geldin, Ben Yarime Neler Alayım, İpek Mendil, Memik Oğlan, Ayaz Geceler, Yağ Yağmur ve Vurun Dalgalar isimli albümleri ile müzik dünyasında yer edindi.

Burhan Çaçan kimdir, kaç yaşındaydı, öldü mü? Acı haberi geldi: Burhan Çaçan neden öldü, hastalığı neydi?

Ağlama, Her Yer Karanlık, Ayaz Geceler ve Yağ Yağmur isimli dört sinema filmi çekmiştir. İlahiler 99 ve Mevlüt Ve İlahiler isminde iki tane de ilahi albümü yapmıştır. Halen müzik çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Burhan Çaçan kimdir, kaç yaşındaydı, öldü mü? Acı haberi geldi: Burhan Çaçan neden öldü, hastalığı neydi?

12 Ocak bugün gelen son dakika haberine göre; ise Türk Halk Müziği'nin değerli sanatçısı Burhan Çaçan (62) evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti…

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