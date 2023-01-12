Gelen son dakika haberine göre; Türk Halk Müziği sanatçısı 62 yaşında Burhan Çaçan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sanat camiasını üzen haber sonrası "Burhan Çaçan kimdir, kaç yaşındaydı, öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Dilara, Sende Kaldı Yüreğim, Sen Neredesin gibi birbirinden önemli esere ses veren ismin acı haberi sevenlerini yasa boğdu. Peki, Burhan Çaçan kimdir, kaç yaşındaydı, öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? İşte detaylar.