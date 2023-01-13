Buse Varol kimdir? Masterchef Ünlüler konuğu Buse Varol kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı Masterchef Ünlüler bölümü ile bu akşam ekranlara geliyor. Yeni bölümde yarışacak isimlerden biri de Buse Varol oldu. 2012 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasıyla adını duyuran isim, yarışmanın ardından modellik ve oyunculuk yapmaya başladı. Güzel oyuncu, son olarak Payitaht Abdülhamid dizisinde rol aldı. Peki, Buse Varol kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim? İşte Buse Varol hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler.