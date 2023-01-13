Buse Varol kimdir? Masterchef Ünlüler konuğu Buse Varol kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, bu akşam ünlüler özel bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen yarışma programında kırmızı ve mavi takım yarışmacıları bu sefer birbirinden ünlü isimler olacak. Bu isimlerden arasında Buse Varol da yer alıyor. Bu noktada yarışmanın sıkı takipçileri "Buse Varol kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?" sorularına yanıt arıyor. Ünlü şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol, adını 2012 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasıyla duyurdu. İşte Buse Varol hakkında ayrıntılı bilgiler.