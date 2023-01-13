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Haberler Keşfet Buse Varol kimdir? Masterchef Ünlüler konuğu Buse Varol kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?
Giriş Tarihi: 13.01.2023 15:10 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 15:17

Buse Varol kimdir? Masterchef Ünlüler konuğu Buse Varol kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, bu akşam ünlüler özel bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen yarışma programında kırmızı ve mavi takım yarışmacıları bu sefer birbirinden ünlü isimler olacak. Bu isimlerden arasında Buse Varol da yer alıyor. Bu noktada yarışmanın sıkı takipçileri "Buse Varol kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?" sorularına yanıt arıyor. Ünlü şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol, adını 2012 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasıyla duyurdu. İşte Buse Varol hakkında ayrıntılı bilgiler.

Buse Varol kimdir? Masterchef Ünlüler konuğu Buse Varol kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı Masterchef Ünlüler bölümü ile bu akşam ekranlara geliyor. Yeni bölümde yarışacak isimlerden biri de Buse Varol oldu. 2012 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasıyla adını duyuran isim, yarışmanın ardından modellik ve oyunculuk yapmaya başladı. Güzel oyuncu, son olarak Payitaht Abdülhamid dizisinde rol aldı. Peki, Buse Varol kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim? İşte Buse Varol hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler.

Buse Varol kimdir? Masterchef Ünlüler konuğu Buse Varol kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?

BUSE VAROL KİMDİR?

25 Mart 1990 tarihinde dünyaya gelen Buse Varol, aslen Manisalıdır. Lisans eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik bölümünde tamamlayan Buse Varol, yaklaşık 2 yıl özel bir eğitim kurumu olan dershanede stajyerlik yaptı.

2012 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasıyla ise bambaşka bir kariyere adım attı.

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Buse Varol kimdir? Masterchef Ünlüler konuğu Buse Varol kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?

İlk dizisi Tozlu Yollar'da "Şerife" karakterine hayat veren Buse Varol, Arka Sokaklar dizisinde ise "Yasemin" isimli bir polis memurunu canlandırdı.

Buse Varol, yapımcılığını Türker İnanoğlu ve Erler Film'in üstlendiği Dostlar Mahallesi adlı dizide Alişan ve Çağla Şikel ile birlikte taksicilik yapmak zorunda kalan bir üniversite öğrencisi olan Bahar karakterini canlandırdı.

Buse Varol kimdir? Masterchef Ünlüler konuğu Buse Varol kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid'in kadrosuna sonradan dahil oldu.

Buse Varol kimdir? Masterchef Ünlüler konuğu Buse Varol kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?

ALİŞAN İLE EVLİ

Buse Varol, Dostlar Mahallesi dizisinin setinde tanıştığı Alişan ile 6 Mayıs 2018 tarihinde evlendi. Ünlü çiftin bu evliliklerinden bir oğlu bir de kızı var.

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