Cansu Tuman kimdir? 2023 Survivor ünlüler yarışmacısı Cansu Tuman kaç yaşında, nereli, mesleği nedir, boyu kaç?

Survivor yarışmacısı Cansu Tuman hayatı ve kariyeri ile araştırılmaya başlandı. TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2023 bu sezon çok farklı bir formatla izleyici karşısına çıkacak. Yeni sezonda ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olmak üzere 3 takımın kıyasıya rekabetine şahit olacağız. Yarışmada Cansu Tuman ünlüler takımında performans sergileyecek. Genç oyuncu, hem güzelliği hem de yeteneğiyle izleyicileri büyülüyor. Peki, Cansu Tuman kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, boyu kaç? İşte, 2023 Survivor ünlüler yarışmacısı Cansu Tuman hakkında merak edilenler.