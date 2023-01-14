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Haberler Keşfet Cansu Tuman kimdir? 2023 Survivor ünlüler yarışmacısı Cansu Tuman kaç yaşında, nereli, mesleği nedir, boyu kaç?
Giriş Tarihi: 14.01.2023 16:59 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 16:59

Cansu Tuman kimdir? 2023 Survivor ünlüler yarışmacısı Cansu Tuman kaç yaşında, nereli, mesleği nedir, boyu kaç?

Survivor yarışmacısı Cansu Tuman hayatı ve kariyeri ile araştırılmaya başlandı. TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2023 bu sezon çok farklı bir formatla izleyici karşısına çıkacak. Yeni sezonda ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olmak üzere 3 takımın kıyasıya rekabetine şahit olacağız. Yarışmada Cansu Tuman ünlüler takımında performans sergileyecek. Genç oyuncu, hem güzelliği hem de yeteneğiyle izleyicileri büyülüyor. Peki, Cansu Tuman kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, boyu kaç? İşte, 2023 Survivor ünlüler yarışmacısı Cansu Tuman hakkında merak edilenler.

Cansu Tuman kimdir? 2023 Survivor ünlüler yarışmacısı Cansu Tuman kaç yaşında, nereli, mesleği nedir, boyu kaç?

Cansu Tuman kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları programın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. TV8'in sevilen yarışma programı Survivor 2023 sezonuyla yarın akşam izleyici karşısına çıkıyor. Programda bu yıl performans gösterecek yarışmacılardan biri de Cansu Tuman oldu. Survivor Cansu, fiziksel gücün yanı sıra zekanın da ön planda olacağı yarışmada ünlüler takımında yer alıyor. Oyunculuk kariyeriyle tanınan güzel ismin yarışmada nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor. Peki, Cansu Tuman kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? İşte, 2023 Survivor ünlüler yarışmacısı Cansu Tuman hayatı, boyu ve kilosu hakkında tüm bilgiler.

Cansu Tuman kimdir? 2023 Survivor ünlüler yarışmacısı Cansu Tuman kaç yaşında, nereli, mesleği nedir, boyu kaç?

CANSU TUMAN KİMDİR?

1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Cansu Tuman, İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Moleküler Biyoloji eğitimi almıştır. Tam adı Cansu Büşra Tuman olan güzel oyuncu, 29 yaşındadır.

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Cansu Tuman kimdir? 2023 Survivor ünlüler yarışmacısı Cansu Tuman kaç yaşında, nereli, mesleği nedir, boyu kaç?

Ayrıca Osman Yağmurdereli Sanat Akademisin'de oyunculuk eğitimi alan Tuman, oyunculuğa ilk adımını 2015 yılında Arka Sokaklar ve Kiralık Aşk gibi dizilerde aldığı küçük rollerle attı.

Cansu Tuman kimdir? 2023 Survivor ünlüler yarışmacısı Cansu Tuman kaç yaşında, nereli, mesleği nedir, boyu kaç?

Tuman, 2015 yılından itibaren Arka Sokaklar, Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler, Öğretmen, Yemin, Alparslan Büyük Selçuklu, Teşkilat gibi çeşitli film ve dizilerde rol almıştır.

Cansu Tuman kimdir? 2023 Survivor ünlüler yarışmacısı Cansu Tuman kaç yaşında, nereli, mesleği nedir, boyu kaç?

CANSU TUMAN EVLİ Mİ, BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Özel hayatı hakkında bilgi paylaşmayan Cansu Tuman, 1,68 metre boyunda, 52 kg ağırlığında ve Oğlak burcudur.

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