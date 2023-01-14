Cansu Tuman kimdir? 2023 Survivor ünlüler yarışmacısı Cansu Tuman kaç yaşında, nereli, mesleği nedir, boyu kaç?

Cansu Tuman kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları programın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. TV8'in sevilen yarışma programı Survivor 2023 sezonuyla yarın akşam izleyici karşısına çıkıyor. Programda bu yıl performans gösterecek yarışmacılardan biri de Cansu Tuman oldu. Survivor Cansu, fiziksel gücün yanı sıra zekanın da ön planda olacağı yarışmada ünlüler takımında yer alıyor. Oyunculuk kariyeriyle tanınan güzel ismin yarışmada nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor. Peki, Cansu Tuman kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? İşte, 2023 Survivor ünlüler yarışmacısı Cansu Tuman hayatı, boyu ve kilosu hakkında tüm bilgiler.