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Haberler Keşfet Dünyanın en güzel 30 kasabası belli oldu! Türkiye'den listeye sadece bir kasaba girdi
Giriş Tarihi: 24.04.2024 15:38 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 15:41

Dünyanın en güzel 30 kasabası belli oldu! Türkiye'den listeye sadece bir kasaba girdi

Seyahat ederken uğradığımız ya da bir iki günlüğüne ziyaret ettiğimiz, yeterince hoş kasabalar vardır. Bir de tamamen kalbimizi çalanlar, asla ayrılmak istemeyeceğimiz ve kamera depomuzu dolduranlar. Bu konuda Japon Seyahat Acentaları Birliği (JATA), Avrupa'nın en güzel 30 kasabasını seçti. Listede Türkiye'den de bir kasaba kendine yer buldu. İşte dünyanın en güzel 30 kasabası.

Dünyanın en güzel 30 kasabası belli oldu! Türkiye’den listeye sadece bir kasaba girdi

Bir ilçeyi güzelleştirmek için pek çok özellik bulunabilir, ancak dünyanın en güzel kasabalarının ortak bir yanı varsa, o da hoş manzara düzenlemeleri, tarihi dokusu, çekici mimarileri ve tarif edilemez bir güzellikte olmalarıdır. İşte Avrupa kıtasındaki en güzel 30 kasaba...

Dünyanın en güzel 30 kasabası belli oldu! Türkiye’den listeye sadece bir kasaba girdi

30. Gura Humorului / Romanya
Gura Humorului Romanya'nın kuzey doğusundaki Suceava ilçesindeki bir kasaba. Bukovina'nın tarihi bölgesinde yer alıyor. Gura Humorului, 2011 nüfus sayımına göre ilçede 12 bin 729 nüfuslu yedinci en büyük yerleşim yeridir. 1904 yılında bir şehir ilan edildi ve 2005 yılında bir tatil yeri oldu.

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Dünyanın en güzel 30 kasabası belli oldu! Türkiye’den listeye sadece bir kasaba girdi

29. Kotor / Karadağ

Karadağ'ın UNESCO tarafından koruma altına alınmış, şirin sahil kasabası, Avrupa'nın en güney fiyordu Kotor'da beklentilerinizin çok üzerinde keyifli bir tatil yapmak mümkün... Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya uçtuktan sonra yaklaşık üç saatlik bir otobüs yolculuğunu ardından Kotor'a ulaşılıyor. Yol süresi biraz uzun olsa da yolculuğa eşlik eden Karadağlar'ın ve fiyordarın büyüleyici manzarası gerçekten görülmeye değer.

Dünyanın en güzel 30 kasabası belli oldu! Türkiye’den listeye sadece bir kasaba girdi

28. Ohrid / Makedonya

En güzel Balkan kentlerinden biri olan Ohrid, sadeliğiyle ve dört bir yana saçılan tarihi izlerle hemen sevdiriyor kendini. Aynı adı taşıyan gölün kıyısında kurulan, cazibesini büyük ölçüde bu göle borçlu olan bir yer. Avrupa'nın en eski, en derin ve en berrak suya sahip gölleri arasında yer alıyor. UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ohrid'de; daracık sokaklara serpiştirilen tarihi evlerin arasında yürümek, gölün etrafında gezintiye çıkmak, manzaraya nazır restoranlarda keyifli bir yemek molası vermek yapılacaklar listenizde olsun.

Dünyanın en güzel 30 kasabası belli oldu! Türkiye’den listeye sadece bir kasaba girdi

27. Monsanto / Portekiz

Monsanto köyü, Portekiz'in en turistik köylerinden biri. Yılın herhangi bir zamanında, farklı ülkelerden gelen turistler, büyük taş kayalar arasında inşa edilen ve "Portekiz'in en Portekizli kasabası" unvanına sahip bu güzelliği görmek için buraya akın ediyor.

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