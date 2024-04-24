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Dünyanın en güzel 30 kasabası belli oldu! Türkiye'den listeye sadece bir kasaba girdi
Giriş Tarihi: 24.04.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
15:41
Dünyanın en güzel 30 kasabası belli oldu! Türkiye'den listeye sadece bir kasaba girdi
Seyahat ederken uğradığımız ya da bir iki günlüğüne ziyaret ettiğimiz, yeterince hoş kasabalar vardır. Bir de tamamen kalbimizi çalanlar, asla ayrılmak istemeyeceğimiz ve kamera depomuzu dolduranlar. Bu konuda Japon Seyahat Acentaları Birliği (JATA), Avrupa'nın en güzel 30 kasabasını seçti. Listede Türkiye'den de bir kasaba kendine yer buldu. İşte dünyanın en güzel 30 kasabası.