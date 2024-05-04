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Haberler Keşfet Dünyanın en yakışık 100 erkeği belli oldu! Güncel listeye Türk erkekleri damga vurdu...
Giriş Tarihi: 04.05.2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 10:56

Dünyanın en yakışık 100 erkeği belli oldu! Güncel listeye Türk erkekleri damga vurdu...

Dünyanın en yakışıklı erkekleri ile ilgili sürekli yapılan tartışmalara TC Candler, son noktayı koydu. Yayınlana "dünyanın en yakışıklı 100 erkeği" listesi beklenmeyen isimlere ev sahipliği yaparken, aynı zamanda listedeki Türk isimler de büyük dikkat çekti. İşte dünyanın gündemindeki o liste...

Dünyanın en yakışık 100 erkeği belli oldu! Güncel listeye Türk erkekleri damga vurdu...

Ünlü şarkıcılar, sanatçılar veya modeller... Dünyanın en güzel kadınları, sıklıkla gündemde olan konulardan biri olsa da, "yakışıklı erkeklere" dair ortaya çıkan tartışmalar da bir o kadar popüler. TC Candler'ın oylamalarla birlikte sunduğu listede ise; birbirinden yakışıklı isimler sıralamada kendine yer buldu. Türkiye'den isimlerin de bulunduğu bu listede oldukça ilginç so

Dünyanın en yakışık 100 erkeği belli oldu! Güncel listeye Türk erkekleri damga vurdu...
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Dünyanın en yakışık 100 erkeği belli oldu! Güncel listeye Türk erkekleri damga vurdu...
Dünyanın en yakışık 100 erkeği belli oldu! Güncel listeye Türk erkekleri damga vurdu...
Dünyanın en yakışık 100 erkeği belli oldu! Güncel listeye Türk erkekleri damga vurdu...
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