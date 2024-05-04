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Dünyanın en yakışık 100 erkeği belli oldu! Güncel listeye Türk erkekleri damga vurdu...
Giriş Tarihi: 04.05.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
10:56
Dünyanın en yakışık 100 erkeği belli oldu! Güncel listeye Türk erkekleri damga vurdu...
Dünyanın en yakışıklı erkekleri ile ilgili sürekli yapılan tartışmalara TC Candler, son noktayı koydu. Yayınlana "dünyanın en yakışıklı 100 erkeği" listesi beklenmeyen isimlere ev sahipliği yaparken, aynı zamanda listedeki Türk isimler de büyük dikkat çekti. İşte dünyanın gündemindeki o liste...