Dünyanın en yakışık 100 erkeği belli oldu! Güncel listeye Türk erkekleri damga vurdu...

Ünlü şarkıcılar, sanatçılar veya modeller... Dünyanın en güzel kadınları, sıklıkla gündemde olan konulardan biri olsa da, "yakışıklı erkeklere" dair ortaya çıkan tartışmalar da bir o kadar popüler. TC Candler'ın oylamalarla birlikte sunduğu listede ise; birbirinden yakışıklı isimler sıralamada kendine yer buldu. Türkiye'den isimlerin de bulunduğu bu listede oldukça ilginç so