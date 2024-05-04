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Dünyanın gelmiş geçmiş en güzel 80 kadını açıklandı! Bakan bir daha bakıyor... Tam bir afet-i devran
Giriş Tarihi: 04.05.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
11:47
Dünyanın gelmiş geçmiş en güzel 80 kadını açıklandı! Bakan bir daha bakıyor... Tam bir afet-i devran
Dünyanın gelmiş geçmiş en güzel 80 kadını seçildi. World of Statistics tarafından yapılan istatistik araştırması ile belli olan listeye Türkiye'den de bir güzel girdi. Angelina Jolie, Monica Belluci, Marilyn Monroe gibi popüler isimlerin yanı sıra medyadan uzak duran gizli güzeller de listede yerini aldı. İşte, güzellikleriyle dönüp bir daha baktıran o kadınlar ve listedeki Türk oyuncu!