Dünyanın gelmiş geçmiş en güzel 80 kadını açıklandı! Bakan bir daha bakıyor... Tam bir afet-i devran

Amerikalı istatistik araştırmacısı World of Statistics'in yayımladığı 80 kişilik en güzel kadınlar listesinde yer alan isimler eskiyi ve yeniyi bir araya getiriyor. Gelmiş geçmiş en güzel kadın unvanını alan ünlü isimler büyüleyici pozlarıyla da adından söz ettiriyor. İşte, o güzeller...