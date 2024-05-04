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Haberler Keşfet Dünyanın gelmiş geçmiş en güzel 80 kadını açıklandı! Bakan bir daha bakıyor... Tam bir afet-i devran
Giriş Tarihi: 04.05.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 11:47

Dünyanın gelmiş geçmiş en güzel 80 kadını açıklandı! Bakan bir daha bakıyor... Tam bir afet-i devran

Dünyanın gelmiş geçmiş en güzel 80 kadını seçildi. World of Statistics tarafından yapılan istatistik araştırması ile belli olan listeye Türkiye'den de bir güzel girdi. Angelina Jolie, Monica Belluci, Marilyn Monroe gibi popüler isimlerin yanı sıra medyadan uzak duran gizli güzeller de listede yerini aldı. İşte, güzellikleriyle dönüp bir daha baktıran o kadınlar ve listedeki Türk oyuncu!

Dünyanın gelmiş geçmiş en güzel 80 kadını açıklandı! Bakan bir daha bakıyor... Tam bir afet-i devran

Amerikalı istatistik araştırmacısı World of Statistics'in yayımladığı 80 kişilik en güzel kadınlar listesinde yer alan isimler eskiyi ve yeniyi bir araya getiriyor. Gelmiş geçmiş en güzel kadın unvanını alan ünlü isimler büyüleyici pozlarıyla da adından söz ettiriyor. İşte, o güzeller...

Dünyanın gelmiş geçmiş en güzel 80 kadını açıklandı! Bakan bir daha bakıyor... Tam bir afet-i devran

GRACE KELLY

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Dünyanın gelmiş geçmiş en güzel 80 kadını açıklandı! Bakan bir daha bakıyor... Tam bir afet-i devran

MONİCA BELLUCCİ

Dünyanın gelmiş geçmiş en güzel 80 kadını açıklandı! Bakan bir daha bakıyor... Tam bir afet-i devran

ODETTE ANNABLE

Dünyanın gelmiş geçmiş en güzel 80 kadını açıklandı! Bakan bir daha bakıyor... Tam bir afet-i devran

JACQUELİNE BİSSET

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